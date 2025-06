OPINIÓN ¿Se acerca la Tercera Guerra Mundial? #23Jun

- Publicidad -

Hasta hace aproximadamente dos décadas, la posibilidad de una Tercera Guerra Mundial parecía algo muy distante en el contexto global. No obstante, en la actualidad, se ha convertido en una preocupación cada vez más factible, debido a la elevada tensión geopolítica existente. ¿Es posible prevenirla aún? Cada vez son más los especialistas que sugieren que no se podrá evitar, citando diversos factores y dinámicas actuales que aumentan peligrosamente el riesgo.

Estamos viviendo un incremento de la multipolaridad y la rivalidad entre las principales potencias, en gran parte debido a la disminución de la hegemonía de Estados Unidos. Desde la Guerra Fría, China ha ido ascendiendo, hasta lograr hoy la categoría de superpotencia, convirtiéndose en un actor clave en la tensión global. En la actualidad, la “guerra” se manifiesta sólo en el ámbito comercial, y las políticas implementadas por Trump desde que asumió la presidencia en enero han contribuido a esa situación. Además, existe un riesgo inminente relacionado con la presencia militar en el Mar de China Meridional, especialmente en el contexto de Taiwán, por el interés de China de anexársela, no sólo por su relevancia económica y estratégica, sino por su proximidad con Occidente. También está la invasión de Ucrania por parte de Rusia, sin una intervención directa de la OTAN que le haya puesto coto.

Y hablando de Rusia, Putin se presenta como un líder que genera inquietud. Su evidente deseo de expansión ha puesto en riesgo la seguridad en Europa. Queda por ver cómo actuará Trump, quien ha afirmado tener la capacidad de “negociar” con Putin.

Por otro lado, se está intensificando la situación en Oriente Medio, especialmente con la guerra en Gaza. La participación de actores regionales como Irán, en particular por la contienda directa con Israel, que apenas está comenzando, podría escalar de maneras impredecibles. Netanyahu ha dejado claro que Israel está lidiando con siete frentes abiertos y que está preparado para enfrentarlos todos.

Por otro lado, se hace cada vez más evidente el debilitamiento de las instituciones internacionales, como la ONU y la Corte Penal Internacional, así como sus respectivas ramificaciones regionales. No estoy segura de si alguna vez tuvieron la capacidad de mediar y resolver conflictos (mi percepción es que no), pero en la actualidad parece claro que su función es más simbólica, además de que su mantenimiento implica altos costos. No existe una entidad que pueda restablecer el orden a nivel global.

Finalmente, también es preocupante la carrera armamentista y la proliferación nuclear. La pregunta que surge es si las armas nucleares seguirán sirviendo como factor disuasorio frente a un conflicto mundial, o si habrá quienes se atrevan a presionar el «botón rojo».

A pesar de que Trump afirma estar «buscando la paz», su estilo de comunicación y sus estrategias podrían aumentar las tensiones en lugar de reducirlas. Existe preocupación de que su forma de liderar pueda debilitar instituciones como la OTAN. Además, su falta de claridad sobre el apoyo a sus aliados, a pesar de sus «intenciones pacíficas», podría, de manera paradójica, facilitar el surgimiento de conflictos. Para evitar tales situaciones, sería necesario que las potencias mostraran una voluntad política para encontrar soluciones negociadas en lugar de optar por la confrontación directa, aunque esa perspectiva no parece estar presente en el futuro cercano.

Carolina Jaimes Branger

@cjaimesb

