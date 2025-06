OPINIÓN Héroes de libertad #24Jun

- Publicidad -

Hoy se celebra en nuestro país un hecho histórico muy importante y no podemos dejar pasar el momento sin mencionarlo por cuanto sirve para recordar la gesta histórica y patriótica que sirvió para liberar nuestro país de la opresión extranjera: LA BATALLA DE CARABOBO. Y eso debemos saberlo, compartirlo y enseñarlo a las nuevas generaciones, a pesar que en ocasiones solo usan el hecho histórico para obtener beneficios políticos que a la larga traerá beneficios de poder, pero hay que decirlo. Allí hubo !Héroes de libertad!

Pero, la verdadera Batalla, la trascendental para la humanidad se inició hace más de seis mil años en el cielo. Dice Díos de esto. “Después hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón; y luchaban el dragón y sus ángeles; pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él Apoc. 12: 7,8,9.

Esto también tenemos que saberlo, compartirlo y enseñarlo por cuanto nos asegura una vida de paz, tranquilidad y optimismo en lo que resta de nuestra existencia. Lo maravilloso de esta batalla, es que la tenemos ganada. Cuando el pecado entró en El Edén, cuando el mal se posesionó del hombre, nuestro Dios tuvo la respuesta inmediata. “Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar” Gen. 3 :15. En otras palabras el unigénito Jesucristo vino a morir a esta tierra por nuestros pecados. Cuando sucede el hecho en la cruz del calvario, recibe la mordedura de la serpiente, pero cuando resucita, le da la herida definitiva al gran engañador y él sabe que le queda poco tiempo de vida y por eso lleva a la humanidad por el despeñadero del dolor, el sufrimiento y la muerte. Es por ello el consejo permanente “Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 1 Ped. 5: 8.

Todas las promesas de DIOS en el pasado se cumplieron y no hay ninguna razón para que la promesa de su Segunda Venida no se cumpla. Cuando dijo a unos discípulos angustiados “No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar un lugar para vosotros. Y cuando me vaya y os prepare lugar, vendré otra vez, y os llevaré conmigo, para que donde yo esté, vosotros también estéis.” Juan. 14:1-3.Ese mensaje es también para UD y para mi.

De allí una hermosa poética súplica. «Conozcamos al Eterno, insistamos en conocerlo. Su venida es tan segura como el alba. Vendrá a nosotros como la lluvia otoñal, y como la lluvia primaveral que riega la tierra”. Oseas 6:3. ¿Cómo les parece?

¡Hasta la semana que viene Dios mediante por la WEB!

William Amaro Gutiérrez

