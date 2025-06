OPINIÓN El Balcón Urticante: Moraima Hernández – Una feliz cumpleañera #25Jun

- Publicidad -

Ayer 24 de Junio de este año 2025 fue una fecha feriada en nuestra historia patria porque es el día donde todos los venezolanos celebramos con júbilo la gesta heroica de la Batalla de Carabobo que nos dio la Independencia liberándonos del yugo español. También es una fecha cristiana en donde la Iglesia Católica celebra según el calendario litúrgico el Día de San Juan el Bautista con diversos actos según la creencia y la fe cristiana., Ayer 24 de Junio también fue un día rebosante de alegría en el hogar de la familia Hernández Aponte en el Barrio «San José» quienes celebraron con mucha alegría el cumpleaños de Moraima Hernández con una muy alegre y emotiva reunión social donde no pudo apagar las velitas porque como eran mucha no pudieron caber en la torta. No digo en sta res3ña cuántos años cumplió Moraima ayer porque tal vez ella quiere seguir sintiéndose «pollita» recordando su inolvidable y añorada juventud en donde todos sus sueños eran color de rosa y una gama de bellos y hermosos motivos que enaltecen los anhelos de toda mujer.

Moraima Hernández sigue demostrando una felicidad impecable ya que siempre ha sido una mujer entusiasta y emprendedora que pone de manifiesto que los años le pasan por encima porque demuestra una jovialidad impresionante y contagiosa a pesar de que hace varios años aterrizó en la pista del «aeropuerto» del medio cupón . Moraima durante toda su vida ha tratado siempre a sus semejantes con un gran cariño demostrando una gran amistad sincera enmarcada en el aprecio, en el afecto, en la tolerancia y el respeto. Moraima es una mujer de invalorables virtudes morales porque as+i la enseñaron sus padres Doña Carmen Aponte y José Hernández («Papa Ché») quienes ya se marcharon para siempre de esta vida terrenal y ellos le dieron a Moraima una educación y una formación moral que es el legado más hermoso y la herencia más preciada que los padres están en el deber y en la obligación de darle a todos sus hijos. Moraima jamás ha tenido odios ni rencores contra nadie porque ella está convencida y sabe perfectamente que la vida es demasiado corta y por eso no se puede tener odios y rencores a largo plazo.

- Publicidad -

Está comprobado que cuando los seres humanos tenemos amigos sinceros nos damos el lujo de pensar que el mundo es un maravilloso lugar para vivir y yo Ali Ramón Delgado me doy ese lujo porque tengo a Moraima y toda su familia Hernández Aponte como mis valiosos y grandes amigos a quienes aprecio, estimo y respeto. Le digo a Moraima que como no tengo nada que ofrecerle en su cumpleaños por mis limitaciones económicas, le dedico esta reseña que escribí como columnista de EL IMPULSO donde le entrego los únicos tres regalos muy sencillos y humildes que puedo darle: Mi sinceridad más sólida que una montaña, mi amistad más grande que el inmenso mar y mi respeto más infinito que el universo. Moraima deseo que en tu cumpleaños los ángeles del cielo te canten una canción en donde tu seas la letra y Dios el Director que dirija tu vida colmando de bendiciones y que el pincel de la felicidad pinte en tu rostro las más bella sonrisa y salpique tu vida de cosas maravillosas y que el regalo que tú mas deseas en tu cumpleaños Dios te lo conceda envuelto en el papel de la paz, con el lazo de su infinito amor y la tarjeta de su bendición. En la foto que engalana esta reseña aparece la feliz cumpleañera del Barrio «San José» Moraima Hernández radiante de felicidad por cumplir un año más de vida.

Finalmente Moraima recibe el ramo de mi afecto con las flores de mi admiración. Las rosas de mi aprecio, y los jazmines de mi respeto y te pido que llenes tu copa del altruismo con el vino de la felicidad y alzarla para que junto a toda tu familias brindemos todos con inmensa alegría para desearte de todo corazón UN FELIZ CUMPLEAÑOS.

Alí Ramón Delgado

[email protected]

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí