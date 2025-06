OPINIÓN Palabras en el Tiempo: Manuscrito de un final #25Jun

- Publicidad -

La memoria es el maravilloso libro abierto de la vida porque es la recopilación de todo lo vivido en esta vida terrenal, es el que programa el libreto de la película de cada día vivido y es el almacenador de los bellos recuerdos que acontecieron en la vida. Todo deja una huella y un legado que se transformará en un enigma más adelante. Todo se escribe sobre la superficie elegida para aquellos momentos ocurridos y donde no habrá nada que se lleve el viento ni devuelva las marchas que sufrió cuando en miles de vueltas viajó llevándose por delante todos los obstáculos. Manuscrito de un final que unió las letras de los momentos en que sus sentimientos causaron un profundo dolor. Manuscrito de un final que dejó en la lectura de su testamento una herencia de tristeza , un desamor, desilusión, rencor y soberbia para que alguien pudiera heredar el sentir de su alma y su corazón que están muertos. Manuscrito de un final que rodó en las aguas turbias de la amargura que cabalgan en el desierto de la soledad empujado por el viento y luego sepultado con el sentimiento de haberlo perdido todo.

Manuscrito de un final es la historia irreal aunque sea narrada pero nunca será creída por nadie a excepción solamente de aquellos que la vivieron y que son los únicos que pueden dar su testimonio de aquellas penas, de aquellos sufrimientos de aquel calvario y de todas aquellas angustias que nunca murieron. Manuscrito de un final que solamente guarda recuerdos ingratos de cuando escuchó aquellas palabras que decían: «Hasta Nunca» y «Jamás Volveré» porque ese día murió la ilusión , desapareció el cariño, , se escondió la ternura, se cobijó la comprensión , se enterró la bondad. voló la sensibilidad, corrió la sencillez y fue encarcelado el amor junto al sentir a una condena perpetua por el delito de haber cometido un error , haber fracasado y por los cargos de haberse enamorado , haber enfrentado y haber cultivado todo lo que algún día fue deseado pero que nunca fue valorado. Manuscrito de un final que nunca fué escrito ni leído ya que nunca se supo de su existencia hasta hoy cuando la lluvia ablandó la tierra de su tumba y el viento esparció la tierra y se abrió el ataúd donde las almas que deambulan por el aire y el espacio infinito puedan leer las palabras antagónicas de aquella tristeza , de aquellos lamentos con profundo dolor y aquellos gemidos causados por el sentir de la tristeza.

Manuscrito de un final es tratar de borrar su historia que lucha por olvidar todos los recuerdos que espera no ser recordados por el dolor, no ser recordados por el mar de lágrimas en su rostro que sueña en lograr la fe de un milagro de quedar en el olvido. Manuscrito de un final es lo que enseña que el principio de todas las cosas no es un comienzo, que el final de la vida no es la muerte ya que todo en el mundo aunque no esté escrito con tinta, siempre está y estará escrito en el espíritu del….Manuscrito de un final.

Profesor José Luis Mogollón

