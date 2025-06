OPINIÓN Red de Instituciones Larenses: ¿Camino al Gólgota? #25Jun

- Publicidad -

Aquel Viernes Santo, desde el mediodía y hasta las tres de la tarde toda la tierra quedó en oscuridad. como a las tres de la tarde Jesús gritó con fuerza…

“Elí, Elí, ¿lema sabactani?

“¡Dios mío, Dios mío! ¿Por qué me has abandonado?”

Todo parece indicar que todavía no aprendemos, que no damos valor a quien nos dio su vida intentando regalarnos la paz; que ignoramos las enseñanzas que nos legó Jesús de Nazaret, el Cristo Redentor, y seguimos lacerando a quien se encarnó siendo…

¡Dios e hijo de Dios!

La paz es uno de los valores fundamentales en las relaciones inter e intrapersonales, que puede entenderse en distintos niveles o ámbitos y que siempre supone la búsqueda de un equilibrio y el respeto por los derechos humanos.

Es por medio de la paz que los individuos pueden sentirse a gusto y en armonía consigo mismos y con su entorno social. Es un acuerdo tácito que permite a todos los individuos realizar sus actividades sin interferencias y prevenir la violencia. Además, busca fortalecer los vínculos sociales y que imperen los valores del respeto, la justicia y la aceptación.

En el plano de las relaciones internacionales es importante que impere la paz y que los conflictos de intereses entre las partes puedan resolverse con acuerdos o tratados, debido a que los conflictos armados son socialmente nocivos.

La paz social fue definida por Alfons Banda, fundador de la Fundación por la Paz, como:

“La aspiración humana de vivir la propia vida y la de las comunidades de pertenencia en una atmósfera de tranquilidad y bienestar razonables, que permitan el libre desarrollo de las capacidades de las personas de toda índole (…)”.

Aquí entra en juego el papel de un Estado de derecho que es quien debe permitir y defender esa paz, el fundamento de la existencia del Estado es concretar la paz social como objetivo supremo.

Si se violan los derechos humanos, el responsable es el Estado, ya que en un contrato implícito se le permite el uso de la fuerza y el poder político, siempre que respete la condición humana.

Un Estado puede garantizar la paz social de muchas maneras, por medio de regulaciones económicas o medidas educativas, de salud o de otro tipo, que tengan como objetivo final la prevención de conflictos externos e internos.

La paz es un estado de bienestar, tranquilidad, estabilidad y seguridad, que es opuesto a la guerra y tiene una connotación positiva. Es un estado de armonía que está libre de guerras, conflictos y contratiempos.

La paz es una cualidad deseable universalmente, es valorada por todas las sociedades y culturas, a nivel de los Estados y países y también en los hogares, en las relaciones interpersonales y en el interior de cada individuo.

Mantener la paz implica la práctica de valores como la tolerancia, la justicia y una apertura al diálogo.

La paz como valor humano se refiere a la capacidad de un individuo de alcanzar una sensación interna de tranquilidad y aceptación. Este tipo de paz se denomina “paz interior” y es la sensación de armonía que experimenta un individuo consigo mismo. Algunos ejes que ayudan a conseguir este tipo de paz son:

“Aprender a lidiar con los sentimientos negativos o conflictos y la toma de decisiones libres”.

Muchos promueven las prácticas de reflexión y meditación para alcanzar el estado de paz al que aspiran los individuos.

Además, la paz es un valor que se busca conseguir en toda relación o ámbito social, debido a que permite el fortalecimiento de los vínculos y el desarrollo de sociedades más justas y armónicas. Un entorno social equilibrado se logra buscando la resolución de los conflictos de manera pacífica y el respeto por los derechos humanos fundamentales.

Varios autores y personalidades sociales y políticas dieron sus ideas sobre el concepto de paz. Algunas de las más representativas son:

Mahatma Gandhi, abogado y político, libertador de la India:

“No hay camino hacia la paz, la paz es el camino”.

Johan Galtung, sociólogo noruego:

“La paz positiva es la generación de una relación armoniosa y ella se consigue cuando dos o más entidades en conflicto emprenden proyectos juntos y los beneficios que genera ese proyecto son repartidos equitativamente. No iguales matemáticamente, pero es importante que no haya desigualdades flagrantes entre las partes”.

Immanuel Kant, filósofo alemán:

“La paz no es un estado natural en el que los hombres viven unidos. El estado natural es más bien el de la guerra, uno en el que, si bien las hostilidades no se han declarado, existe un riesgo constante de que estallen. No alcanza con evitar el inicio de las hostilidades para asegurar la paz. Por esto, la paz es algo que debe ser implantado”.

Martin Luther King, activista estadounidense:

“Paz no es solo una meta distante que buscamos, sino un medio por el cual llegamos a esa meta”.

Confucio. filósofo chino:

“Si no estamos en paz con nosotros mismos, no podemos guiar a otros en la búsqueda de la paz”.

Nelson Mandela, abogado y político, presidente de Sudáfrica:

“La paz no es simplemente la ausencia de conflicto; la paz es la creación de un entorno en el que todos podemos prosperar”.

Eleanor Roosevelt, escritora y activista estadounidense:}

“No basta con hablar de paz. Uno debe creer en ella y trabajar para conseguirla”.

Madre Teresa de Calcuta, monja india:

“La paz y la guerra empiezan en el hogar. Si de verdad queremos que haya paz en el mundo empecemos por amarnos unos a otros en el seno de nuestras propias familias”.

¡PERDÓNALOS SEÑOR PORQUE NO SABEN LO QUE HACEN!

Maximiliano Pérez Apóstol

