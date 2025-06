Entrevista Dominical | Gloria Cuenca: El periodismo es una profesión de riesgo y requiere de inteligencia, formación y coraje #29Jun

- Publicidad -

Como la libertad de expresión está muy limitada, los periodistas tenemos que aprender a decir lo que no quieren que se diga, aconseja la docente universitaria Gloria Cuenca, quien coincide con el pensamiento de Gabriel García Márquez de que el periodismo es el mejor oficio del mundo, pero es el más arriesgado y necesita, por lo tanto, de profesionales con gran formación, inteligencia y coraje.

Estos puntos de vista fueron parte de la entrevista concedida a El Impulso:

- Publicidad -

¿Qué significado tiene ahora la celebración del Día del Periodista en Venezuela?

Más que celebración lo que hay es una conmemoración. Porque efectivamente el momento por el cual atraviesa la libertad de expresión en Venezuela es sumamente grave y los colegas periodistas que ejercen independientemente el periodismo, corren el riesgo de perder su obligación de informar y su derecho a la libertad, Los medios oficiales, han pretendido transformarnos a todos en propagandistas. El oficialismo, al no encontrar cómo silenciar al periodismo independiente, persigue, agrede, condena y encarcela a los periodistas, En este momento tenemos a 16 colegas presos, injustamente todos por cuanto a ninguno de ellos se le ha hecho el debido proceso. Entonces, la situación es verdaderamente lamentable para el periodista hoy en día en Venezuela. Sin embargo, nuestro oficio nunca fue un oficio fácil. Es un oficio para gente valiente, de gente decidida y, por supuesto, es para mi, el mejor oficio del mundo, como decía Gabriel García Márquez; pero, además requiere de una gran inteligencia, de una gran formación y de un gran coraje.

¿Qué le parece el cierre de más de 400 medios en los últimos veinte años, según la oenegé Espacio Público?

El punto es que la mentira se pretende imponer a la verdad, se trata de que la gente no sepa realmente lo que está pasando mediante un proceso alto de desinformación, Para hacer eso requieren de la limitación de la libertad de expresión y de la censura a los medios, para así librarse de todo el cuestionamiento que normalmente debe haber en una democracia.

¿Cómo ve que muchísimas personas de las nuevas generaciones no tengan conocimiento de lo que es un diario impreso?

Es muy dramático. Además, ya hay niños que no saben lo que es un periódico de ningún tipo, porque, por supuesto, ellos no han tenido a su alcance, como antes había en el colegio, periódicos murales y después se pasaba inmediatamente al periódico que se imprimía y los muchachos tenían esa posibilidad de leer muy rápidamente. En esa actividad el maestro Rosas Marcano era experto y por eso él se la pasaba haciendo periódicos para los estudiantes, incluso de primaria, por la enorme formación que contribuye un periódico a la ciudadanía, a la paz, a la democracia. Pero, ese no es el objetivo de ninguna de estas personas que quiere a toda costa transformar al ciudadano en una especie de eunuco intelectual, que no piense, que no sienta preocupación por reflexionar, que no se dé cuenta de nada.

¿Está la población bien o mal informada?

Muy desinformada. Acuérdate que por definición, la información es un dato reductor de incertidumbre y ese dato reductor de incertidumbre requiere de la verdad. Si no hay verdad no se puede saber si se está reduciendo la incertidumbre. Y lo que observamos es que permanentemente es lo contrario lo que se hace: una falta de libertad absoluta.

¿Cuál es su apreciación sobre la función que están cumpliendo los medios digitales?

Es una realidad. No existe duda de su importancia y deben ser respetados. Lo que pasa es que en todos los países democráticos del mundo al lado de los medios digitales existe un proceso de los medios tradicionales, que se retroalimentan: el medio impreso, el radiofónico o el televisivo complementa al digital y no lo elimina de ninguna manera. Esa es la lucha que tenemos por delante,

¿El uso de radio y televisión por parte de gobernantes que tienen sus propios espacios es para direccionar su información y evitar ruedas de prensa?

Ya te dije, es una forma de propaganda. Todo lo que se hace de esa manera, unidireccional, es propaganda. Una cosa es el periodismo y otra cosa es la propaganda. Son dos actividades completamente diferentes. El propagandista quiere adhesión ideológica y acción positiva en favor de determinado partido y persona. El periodista es un vehiculado de los mensajes del público hacia ,los sectores de toma de decisiones, para retroalimentarlos, para plantear las cosas que están ocurriendo y que se tomen decisiones al respecto. Eso está muy claro. Eso no hay siquiera que discutirlo.

¿Qué les espera a los nuevos profesionales de la comunicación?

Hay unas veinte escuelas de comunicación social en el país y hay posibilidades de mercado de trabajo para muchas actividades, como la comunicación digital, gerentes de comunicaciones que están integrados a otras disciplinas, comunicador audiovisual, medios impresos; es decir, las opciones profesionales están al día y son muchísimas. El punto es la situación democrática del país.

Su experiencia como jefa de departamento, coordinadora de la Escuela de Comunicación Social de la UCV, jefe de cátedra, ¿qué le indica el periodismo en el país?

Reitero: es una situación difícil por cuanto la limitación de la libertad de expresión que existe es muy seria, Hay que aprender a decir lo que no quieren que se diga. Esa es la verdad. Hay que saber eludir la forma que están utilizando a través de otra forma para poder decir lo que no quieren que digamos y divulguemos.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí