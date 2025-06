Djokovic cree que Wimbledon le da su mejor oportunidad de conseguir su 25º título de Grand Slam #30Jun

- Publicidad -

Se ha vuelto parte de la rutina de Novak Djokovic ahora, particularmente en los torneos de Grand Slam: aparece y le preguntan —al inicio del evento, durante el evento, después del evento o a veces en las tres ocasiones— si esta será su última aparición allí.

Volvió a suceder el sábado en Wimbledon, y su respuesta fue la misma que suele ser, que en esencia viene a ser: ¿Quién lo sabe?

“No estoy seguro de si será mi ‘último baile’” , comenzó el 24 veces campeón de Grand Slam , repitiendo la frase del periodista que le preguntó: “No estoy seguro, como tampoco lo estoy de Roland Garros ni de ningún otro Grand Slam que juegue próximamente”.

Y luego Djokovic continuó, ofreciendo una especie de mezcla de parecer intentar calmar cualquier conversación sobre si realmente está considerando retirarse a los 38 años y al mismo tiempo ser realista acerca de dónde están las cosas.

“Mi deseo es jugar varios años más. Me encantaría estar sano física y mentalmente para seguir jugando al máximo nivel”, dijo. “Ese es el objetivo. Pero nunca se sabe a estas alturas”.

Djokovic busca su 25º título Grand Slam en Wimblendon

Lo que Djokovic sí reconoció es que el All England Club podría ofrecerle el lugar más probable para conseguir otro título individual del Grand Slam, lo que le permitiría aumentar su cosecha de títulos en su carrera a 25, una cifra que ningún tenista ha alcanzado jamás.

«Probablemente coincido en que Wimbledon podría ser mi mejor oportunidad, por los resultados que obtuve, por cómo me siento y por cómo juego en Wimbledon», dijo Djokovic, quien se enfrentará a Alexandre Müller en la primera ronda el martes. «Simplemente estoy recibiendo ese impulso mental y la motivación extra para rendir al máximo nivel».

7 veces campeón en Wimblendon

Djokovic ha ganado siete campeonatos en el torneo más importante sobre césped y está muy cerca de alcanzar un total de ocho (la cantidad que ganó Roger Federer y uno detrás del récord de nueve trofeos femeninos de Martina Navratilova), pero perdió en las finales de 2023 y 2024 ante Carlos Alcaraz.

En total, Djokovic ha aparecido en el partido por el título cada una de las últimas seis veces que se celebró el torneo (se canceló en 2020 en medio de la pandemia de COVID-19), ganándolo en 2018, 2019, 2021 y 2022. Su derrota más reciente en Wimbledon se remonta a 2017, cuando fue derrotado en cuartos de final por el subcampeón de 2010, Tomas Berdych.

En cuanto a las preguntas persistentes sobre el futuro de Djokovic, es el mismo tipo de tema que se les presentó a Federer, Rafael Nadal y Serena Williams cuando esos grandes del tenis se acercaban a su despedida.

Ahora es el turno de Djokovic.

Sin planes de retiro

Pero sólo porque no ha ganado un trofeo de Grand Slam en más de un año y medio (consiguió tres en 2023, incluido el Abierto de Estados Unidos en septiembre) no hay que pensar que Djokovic no sea capaz de conseguir otro.

Como les recordó a todos los que lo escucharon el sábado, llegó a las semifinales del Abierto de Australia este enero, pero tuvo que abandonar tras un set por una lesión en el tendón de la corva. Este mes, llegó a semifinales en Roland-Garros, donde perdió ante el número uno, Jannik Sinner. Después de ese partido, Djokovic se tomó su tiempo al salir de la pista para besarse la mano e inclinarse para tocar la arcilla, y luego dijo que podría haber sido su último partido en Roland-Garros.

Además está el logro no tan pequeño de conseguir una medalla de oro para Serbia en los Juegos Olímpicos de París hace menos de un año, al vencer a Alcaraz, nada menos.

“Estos torneos me siguen dando el mayor impulso”, dijo Djokovic. “Me gusta cómo me siento físicamente ahora mismo. En cuanto al tenis, he estado jugando bien en los entrenamientos. Obviamente, es completamente diferente cuando empiezas un torneo. Intentaré hacer un muy buen torneo y llegar lo más lejos posible”.

Y tal vez incluso regrese en 2026.

