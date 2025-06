OPINIÓN La melancolía #30Jun

- Publicidad -

Todo parece indicar que la melancolía es una emoción constitutiva de la llamada cultura de Occidente. Hogaño ella ha cambiado de nombre y ahora se le llama depresión, un término derivado de la Física moderna. La melancolía invade la civilización occidental -de la medicina a la cosmología, de la teología a la literatura, pasando por las artes visuales, nos dice el médico ginebrino Jean Jacques Starobinsky (1920-2019). Lo melancólico es para él lo que la esquizofrenia era para Deleuze y Guattari, la locura para Michel Foucault, o el libertino Sade para Blanchot.

En 1959 presenta este eminente médico suizo de origen hebreo-polaco su tesis doctoral en la Universidad de Lausana titulada Historia del tratamiento de la melancolía, la que desde entonces ha tenido un éxito descomunal y ha sido traducida a varios idiomas. Es historia que arranca con los presocráticos del siglo V aC hasta llegar a los albores del psicoanálisis freudiano, pasando por la ciclópea obra de Robert Burton publicada en 1621 en tres voluminosos tomos, donde aborda la melancolía desde la Escolástica medieval. Robert Burton reconoce haber escrito su Anatomía de la melancolía en gran parte como terapia contra su propia depresión, que padeció durante toda su vida, tal y como aclara en el prólogo de su obra: «Nos rascamos donde pica». Yo estaba no poco molesto con esta enfermedad a la que llamaré mi Señora Melancolía, mi Egregia o mi Genio Maligno, malus genius. Y por esta causa, como aquel a quien le pica un escorpión, sacaría «un clavo con otro clavo», clavum clavo, calmaría el dolor con otro dolor, el ocio con el ocio…”

Destacados escritores se han visto influidos por Burton. Entre ellos Samuel Johnson, Jorge Luis Borges, Samuel Beckett, John Keats, quien decía que Anatomía era su libro preferido. Ningún escritor de prosa ha sido más universal que Robert Burton, autor autocurativo de La anatomía de la melancolía (1621), Un ensayo sobre los humores que se salieron de control y se convirtieron en el mejor y más loco entretenimiento jamás escrito en inglés, mucho más importante que la Biblia del Rey Jacobo en términos de efecto en las letras de clase alfa. Es la obra de un bibliómano que Proteo «llenó», como Shakespeare «llenó» Falstaff, la presunción de un libro que vale la pena solo por su glosario. —No sé si alguna vez te has sumergido en la anatomía de Burton —Charles Lamb— escribió en 1801, cuando la Anatomía estaba experimentando una de sus recurrentes Vogues. «Su manera de ser es encubrir y llevar sus sentimientos bajo una nube de palabras eruditas». Burton es calificado como el Rabelais inglés y se deja influir por su Gargantúa, escrita en 1534.

Dos grandes etapas en la historia de la melancolía distingue Starobinsky: el enfoque material y el enfoque inmaterial. La primera da cuenta de la existencia de una sustancia, la bilis negra, causante del mal, propuesta de una “mitología científica” adelantada por Hipócrates y sus discípulos. La segunda sostiene que se debe a causas nerviosas, intelectuales y afectivas. Las ideas de Hipócrates tendrán larga vida pues no fue sino hasta el Renacimiento cuando comienzan a ser cuestionadas. Los filósofos estoicos eran recomendados para su tratamiento, los cristianos medievales la consideraban pecado si la persona la consentía. Galeno la trataba con infusiones de eléboro. Una cocción de la raíz de esta planta ayudaba a expulsar la bilis negra que había contaminado el torrente sanguíneo.

Las artes de toda época sienten el estímulo de esta emoción que ha tenido múltiples y variadas definiciones. Es de todos conocida la célebre litografía de Alberto Durero La Melancolía, de 1514, la cual sigue proporcionando múltiples y curiosas resonancias en el presente. Por ejemplo, Erwin Panofsky dice que Los ojos de Melancolía miran al reino de lo invisible con la misma intensidad con que su mano hace lo impalpable (…) Rodeada de los instrumentos del trabajo creador, pero cavilando tristemente con la sensación de no llegar a nada (…) Un genio con alas que no va a desplegar, con una llave que no usará para abrir, con laureles en la frente, pero sin sonrisa de victoria.”

La melancolía es para Freud una entidad psicopatológica: La melancolía se singulariza en lo anímico por una desazón profundamente dolida, una cancelación del interés por el mundo exterior, la pérdida de la capacidad de amar, la inhibición de toda productividad y una rebaja en el sentimiento de sí que se exterioriza en autorreproches y auto denigraciones y se extrema hasta una delirante expectativa de castigo. En algunos casos es peligrosa pues induce a ciertos individuos al suicidio.

Durante el siglo XIX, siglo del romanticismo, sufre Europa una ola de suicidios provocados por la publicación de una novela por el alemán Goethe: Las penas del joven Werther, publicada en 1774. Ese acontecimiento doloroso da nombre en el presente al llamado Efecto Werther. El término lo instauró el sociólogo David Phillips en 1974. Philips elaboró un estudio entre 1947 y 1968 que demostró que el número de suicidios se incrementaba en todo Estados Unidos al mes siguiente de que el New York Times publicara en portada alguna noticia relacionada con un suicidio. También se conoce como Efecto Copycat, y es más probable que se produzca cuando el modelo es una persona célebre. Un caso histórico es la epidemia de suicidios que siguió a la muerte de Marilyn Monroe en 1962. Copycat se refiere a las personas que copian el trabajo o imitan las acciones de otros. Las redes sociales de la actualidad han aumentado hasta el vértigo este nocivo efecto.

Hogaño se le conoce a la melancolía como depresión, un término que más tiene que ver con la Física que con la psicología. Por consiguiente, se le ataca desde la ciencia natural y no desde el diván del médico vienés. Se recetan potentes y efectivos fármacos que están a la disposición en cualquier farmacia. Ha desaparecido el halo filosófico y literario que rodeaba a este estado de ánimo que acompaña a la humanidad desde que se inicia la civilización, para ser rebajada a una simple cuestión de los neurotransmisores, todo lo cual se envuelve en una terminología que pocos entienden, pero que le da una autoridad enorme a quien las emplea sobre nosotros los legos y profanos en cuestiones médicas.

Luis Eduardo Cortés Riera

[email protected]

