OPINIÓN “Someteos a vuestros gobernantes” -Parte I- #1Jul

“Toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios” Rom.13:1

A riesgo que cualquier “Juez cristiano” o no, emita un veredicto final para mi persona y se atreva a condenarme por abrir este artículo con dicho título, debo aclarar que esta recomendación como lo he titulado no es mía. Es un consejo que tiene más de 2 mil años que el apóstol Pablo recogió inspirado por Dios y que dejó escrito en su carta a los conversos en Roma. Pero que es también para cada uno de nosotros, vivamos en la época que sea y bajo cualquier forma de gobierno. De hecho, el pueblo de Dios, los cristianos de la llamada Iglesia Primitiva vivieron bajo la dominación política, económica, cultural y social de los emperadores romanos.

Mis apreciados, análisis históricos importantes registran el hecho que el muy conocido emperador NERÓN fue quien provocó el incendio que abrazó la ciudad de ROMA, con el único fin de culpar la “secta cristiana” como él mismo la calificó de haber cometido el hecho, esto con la finalidad de tener un motivo para exterminarlos. ¿Entonces, debemos concluir que Dios era del partido político de NERÓN? Por cuanto Pablo a quien hace expresamente esa recomendación es al pueblo de Dios que vivía en Roma en ese tiempo. Obviamente que ¡NO!.

El verso Bíblico donde Dios instruye a sus hijos someterse a la autoridad y a las leyes establecidas por un gobierno tiene mucha tela que cortar. Esto se debe a que queremos interpretar a nuestra manera y conveniencia la Palabra de Dios. Anteponemos nuestras apetencias, nuestras pasiones y apreciaciones por delante de lo que Dios realmente quiere para nosotros. Como dije, ha pasado mucho tiempo desde que Dios en el NUEVO TESTAMENTO inspiró esta recomendación en especial a quienes nos preciamos de decir que somos cristianos y esperamos su pronto regreso a esta tierra. Pero las pasiones que saturan nuestros corazones entenebrece el entendimiento y por ello no percibimos lo que Dios trata de enseñarnos.

Cuando Jesús aparece en la historia de la humanidad a través del pueblo hebreo y en medio de la cultura Judía era el mismísimo DIOS. (Leer Jun 1) Y vino a mostrar la esencia de su existencia. O sea liberar a la humanidad de la opresión del pecado. Que trajo y seguirá trayendo sufrimiento, dolor y muerte. Y uno de los factores que contribuyen a la inestabilidad emocional y a apartarse del camino de la paz y la tranquilidad es el tema político y los choques de sus hijos entre sí y los gobernantes. Situación propiciada por el enemigo de la Salvación para alejarnos de nuestro Salvador y Redentor JESUCRISTO y de su SANTA PALABRA.

Cuando el pueblo judío era la institución religiosa que durante cientos de años representó los intereses de Dios sobre la tierra y ciertamente era el pueblo de Dios, nunca entendió que la liberación que traía Dios para su pueblo era la libertarnos del pecado. Practicando el perdón, execrar de nuestras vidas el resentimiento y el odio. Por lo cual teníamos y tenemos que ofrendar su amor por la humanidad, por nuestro prójimo y orar y testimoniar con sinceridad y verdadero carácter CRISTIANO ante cada hombre que Dios le da la oportunidad de GOBERNAR.

Hoy, el mundo cristiano no entiende, ni quiere entender, gracias a sus pastores, guías espirituales y a sus propios caracteres, que a Dios no le interesa la política. Cuando da oportunidad de que gobierne cualquiera, porque. “Él es el que cambia los tiempos y las estaciones; quita gobernantes y pone gobernantes; da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos” Dan.2:21 Aunque sabe será un ignorante, bruto, asesino, ególatra, loco, autosuficiente o sátrapa indolente de la necesidad humana y de sus conciudadanos, lo deja el tiempo que ÉL decida, con la esperanza que cambie y beneficie a sus gobernados. Además le permite evaluar el progreso de sus hijos y seguidores que se dicen cristianos a que obedezcan sus mandatos contenidos claramente en las SAGRADAS ESCRITURAS. ¡Hasta el próximo artículo Dios mediante por la WEB! SEGUIREMOS SOBRE EL TEMA.

William Amaro Gutiérrez

[email protected]

