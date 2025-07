PulsoEmpresarial Xerox completa la adquisición de Lexmark, uniendo a dos líderes de la industria

- Publicidad -

Xerox Holdings Corporation completó hoy la adquisición de Lexmark International, Inc. de Ninestar Corporation, PAG Asia Capital y Shanghai Shouda Investment Centre. La transacción, valorada en 1.500 millones de dólares, incluyendo deuda neta y pasivos asumidos, marca un hito significativo en la transformación estratégica de la compañía y refuerza su compromiso de ofrecer soluciones innovadoras para el lugar de trabajo en un entorno híbrido en constante evolución.

«Desde hace tiempo admiramos la sólida reputación de Lexmark en impresión y servicios gestionados de impresión, su presencia global, así como su sólida base de clientes y socios. A lo largo de los años, hemos forjado una alianza de colaboración y hoy, impulsamos nuestro negocio al siguiente nivel», declaró Steve Bandrowczak, director ejecutivo de Xerox. Juntos, impulsaremos un mayor éxito para nuestros clientes y socios a través de una cartera más amplia de soluciones de impresión e impresión gestionada, impulsando nuestra reinvención y consolidando nuestro camino hacia un crecimiento rentable a largo plazo.”

«Hoy es un momento crucial para Xerox y Lexmark, ya que estas dos grandes compañías se unen para forjar el futuro de la industria de la impresión», declaró Allen Waugerman, quien deja su cargo como presidente y director ejecutivo de Lexmark con este cierre. «Liderar Lexmark ha sido una oportunidad increíble y espero con ilusión los logros que nos esperan».

Steve Bandrowczak seguirá siendo director ejecutivo de Xerox con un equipo ejecutivo compuesto por líderes de Xerox y Lexmark. El equipo directivo unificado está estructurado para impulsar la innovación y la expansión, aprovechando el amplio talento de ambas compañías.

La organización combinada prestará servicio a más de 200.000 clientes en más de 170 países y operará 125 plantas de fabricación y distribución en 16 países.

«Con la adquisición de Lexmark, Xerox se sitúa entre las cinco empresas líderes en todos los principales segmentos de impresión y es líder del mercado en servicios gestionados de impresión. Esta combinación estratégica fortalece nuestro negocio principal al ampliar nuestra presencia en segmentos en crecimiento del mercado de impresión, nuestra capacidad de fabricación y nuestro alcance de distribución”, afirmó Bandrowczak. “La transacción acelera nuestra reinvención al mejorar nuestra combinación de ingresos en mercados en crecimiento y permitir un crecimiento a largo plazo del beneficio operativo ajustado mediante la simplificación estructural. Al unir dos portafolios complementarios y profundizar nuestras capacidades, estamos mejor preparados que nunca para ofrecer soluciones innovadoras e integrales que impulsen el éxito de nuestros clientes en todas las geografías e industrias.»

Detalle de la Transacción

La adquisición se financió mediante una combinación de efectivo disponible y financiación mediante deuda. La compañía espera que la transacción aumente las ganancias ajustadas por acción (GPA) y el flujo de caja libre para este 2025, y que se traduzca en un menor nivel de apalancamiento de la deuda bruta proforma. Además, la compañía prevé que aproximadamente 240 millones de dólares en sinergias de costos relacionadas con la transacción contribuyan a un aumento adicional de más de 1 dólar por acción en las GPA ajustadas al final del segundo año tras el cierre de la transacción.

Asesores

Jefferies LLC actúa como asesor financiero de Xerox y Citi también proporciona asesoramiento financiero. Ropes & Gray LLP y Willkie Farr & Gallagher LLP actúan como asesores legales de Xerox. Morgan Stanley & Co. LLC actúa como asesor financiero de Lexmark y Strait Capital Management actúa como asesor financiero de Ninestar Corporation. Dechert LLP actúa como asesor legal de Lexmark, así como de Ninestar Corporation, PAG Asia Capital y Shanghai Shouda Investment Centre, y King & Wood Mallesons actúa como asesor legal de la República Popular China para Ninestar Corporation.

Declaración prospectiva

Este comunicado de prensa y otras declaraciones escritas u orales realizadas ocasionalmente por la gerencia contienen “declaraciones prospectivas”, según se definen en la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995, e implican ciertos riesgos e incertidumbres. Las palabras “anticipar”, “creer”, “estimar”, “esperar”, “pretender”, “será”, “podría”, “podría”, “debería”, “objetivo”, “proyectando”, “impulsando”, “futuro”, “planificar”, “predecir”, “puede” y expresiones similares tienen por objeto identificar declaraciones prospectivas. Los resultados reales de la Compañía pueden diferir significativamente de los resultados analizados en las declaraciones prospectivas. Estas declaraciones reflejan las creencias y suposiciones actuales de la gerencia y están sujetas a otros factores que pueden causar que los resultados reales difieran sustancialmente.

Dichos factores incluyen, entre otros: condiciones de mercado aplicables; condiciones macroeconómicas globales, incluyendo inflación, crecimiento más lento o recesión, demoras o interrupciones en la cadena de suministro global, tasas de interés más altas, guerras y otros conflictos, incluyendo el conflicto actual entre Rusia y Ucrania; nuestra capacidad para tener éxito en un entorno competitivo, incluyendo el desarrollo de nuevos productos y ofertas de servicios y la preservación de nuestros productos existentes y participación de mercado, así como el reposicionamiento de nuestro negocio frente a las preferencias de los clientes, cambios tecnológicos y otros cambios, como las tendencias cambiantes de regreso a la oficina y el trabajo híbrido; el incumplimiento de nuestros clientes, proveedores y socios logísticos de sus obligaciones contractuales con nosotros; nuestra capacidad para atraer, capacitar y retener personal clave; riesgos de ejecución en torno a nuestra Reinvención; el riesgo de violaciones de nuestros sistemas de seguridad debido a ataques cibernéticos, malware u otros ataques intencionales que podrían exponernos a responsabilidad, litigios, acciones regulatorias o dañar nuestra reputación; nuestra capacidad para obtener precios adecuados para nuestros productos y servicios y para mantener y mejorar nuestra estructura de costos; cambios en las condiciones económicas y políticas, los requisitos de licencia y las leyes fiscales en los Estados Unidos y en los países extranjeros en los que realizamos negocios; el riesgo de que los contratos plurianuales con entidades gubernamentales puedan rescindirse antes del final del plazo del contrato y de que se nos puedan imponer sanciones civiles o penales y administrativas si no cumplimos con los términos de dichos contratos y la ley aplicable; tasas de interés, costo de capital y acceso a los mercados crediticios; riesgos relacionados con nuestro endeudamiento; la imposición de medidas de protección comercial nuevas o incrementales, como aranceles y restricciones a la importación o exportación; requisitos de financiamiento asociados con nuestros planes de pensiones para empleados y beneficios de salud para jubilados; cambios en los tipos de cambio de moneda extranjera; el riesgo de que podamos estar sujetos a riesgos regulatorios u operativos nuevos o mayores como resultado de nuestro uso o el uso anticipado de tecnologías de inteligencia artificial por parte de terceros; el riesgo de que nuestras operaciones y productos no cumplan con los requisitos regulatorios mundiales aplicables, en particular las regulaciones y directivas ambientales y las leyes anticorrupción; el resultado de litigios y procedimientos regulatorios en los que podamos ser parte; leyes, reglamentos, acuerdos internacionales y otras iniciativas para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero o relacionadas con el cambio climático, así como los efectos físicos del cambio climático; nuestra capacidad para integrar con éxito el negocio de Lexmark y obtener los beneficios previstos del mismo, incluidas las sinergias esperadas; y otros factores que se establecen periódicamente en los archivos de la Compañía ante la Comisión de Bolsa y Valores, incluido el Informe Anual combinado en el Formulario 10-K de Xerox Holdings y Xerox Corporation.

Estas declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha del presente documento o a la fecha a la que se refieren, y la Compañía no asume ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna declaración prospectiva como resultado de nueva información o eventos o desarrollos futuros, excepto según lo exija la ley.

