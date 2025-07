Fallece Michael Madsen, icónico actor de Tarantino y Hollywood, a los 67 años #3Jul

- Publicidad -

Michael Madsen, un rostro inconfundible de Hollywood y colaborador recurrente de Quentin Tarantino, falleció este jueves a los 67 años en su hogar de Malibú, al sur de Los Ángeles, California. La noticia, inicialmente reportada por TMZ, fue confirmada posteriormente por The Hollywood Reporter.

Según el tabloide, que cita fuentes policiales, los servicios de emergencia recibieron una llamada a primera hora de la mañana. Agentes de la oficina del sheriff acudieron a la vivienda del actor, donde fue declarado muerto alrededor de las 8:30 a.m. «La hipótesis con la que trabajamos es que Michael tuvo un paro cardíaco», indicaron los agentes en un comunicado de prensa.

Madsen fue un veterano extremadamente prolífico en la industria, con una carrera que abarca más de 300 títulos desde los años ochenta. Sus inicios incluyeron series televisivas como Hospital, Corrupción en Miami y El honor de los Mackey. En la década de los noventa, participó en filmes destacados como Liberad a Willy, Thelma y Louise, Wyatt Earp y, notablemente, en Donnie Brasco, donde interpretó a Sonny.

Sin embargo, sus papeles más emblemáticos llegaron de la mano del director Quentin Tarantino. Madsen dejó una marca imborrable como Mr. Blonde en Reservoir Dogs (1992), y continuó su colaboración en la primera parte de Kill Bill (2003), Los odiosos ocho (2015) y tuvo una aparición en Érase una vez en… Hollywood (2019). A pesar de estos roles protagónicos, Madsen mantuvo un ritmo de trabajo incansable, participando en un promedio de seis a ocho películas al año, principalmente en papeles de acción como sheriffs, generales o detectives.

Aunque su ficha en IMDb indicaba que tenía 18 proyectos en preparación, el actor siempre sostuvo que el tipo duro que interpretaba en pantalla no reflejaba su verdadera personalidad. «Yo no soy así», afirmó en una entrevista con EL PAÍS en 2007. «Ese tipo duro de las películas no es mi persona. Doy miedo y no sé por qué. Soy, sobre todo, un pensador, un observador de la sociedad.»

Los últimos años de Madsen estuvieron marcados por problemas personales que acapararon la atención de la prensa. En 2012 y nuevamente en 2019, fue arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol, lo que en la segunda ocasión le costó cuatro días de prisión y cinco años de libertad condicional. En febrero de 2022, fue arrestado por entrar sin autorización a una propiedad privada. En agosto del año pasado, fue detenido en Los Ángeles tras una disputa con su esposa, DeAnna Madsen, quien lo acusó de agresión.



Michael Madsen, quien estuvo casado tres veces y tuvo siete hijos, enfrentó uno de sus momentos más dolorosos en enero de 2022 con el suicidio de su hijo Hudson, de 26 años, en Hawái. «Estoy en shock, ya que mi hijo, con el que hablé hace unos días, me dijo que era feliz; mi último mensaje de texto suyo fue ‘Te quiero papá’», compartió el actor con Los Angeles Times tras la tragedia. «No vi ningún signo de depresión. Es muy trágico y muy triste. Estoy tratando de darle sentido a todo y entender lo que pasó… Tenía los típicos problemas de la vida que tiene la gente con las finanzas, pero quería una familia. Miraba hacia su futuro, así que es alucinante. No puedo entender lo que ha pasado”.

