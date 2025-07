OPINIÓN “Someteos a vuestros gobernantes” -Parte II- #8Jul

- Publicidad -

«Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual» 1 Corintios 2:13:

Al afirmar que la Santa Palabra de Dios no le cabe interpretación humana es porque nadie tiene potestad ni capacidad para interpretar a Dios. Y con este tema que estamos tratando acerca de la necesidad de “someternos a nuestros gobernantes” podemos ilustrar nuestras opiniones. Cuando Dios dice “Vengan a mí…” Mat.11:28. O “Sígueme…” Mateo 8:22, Mateo 9:9, Juan 21:22 y Lucas 9:59-62 debemos hacerlo a través de la guía que dejó para nosotros, o sea LA SANTA BIBLIA, no hay otra manera. No se hace interpretándose como muchos equivocadamente acostumbran solo porque les conviene. “Vamos a Dios” y “le seguimos” cuando hacemos lo que `ÉL nos indica. ÉL es claro, enfático… «Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí» Juan 5:39. “Escudriñad” ¡No Interpretad!. ESCUDRIÑAR es investigar para saber, aprender y obedecer.

- Publicidad -

Interpretar las Escrituras es un acto que te permite creer lo que a ti te conviene pero no a Dios. Y para ello es necesario colocar los textos que leemos en su debido contexto, por cuanto un texto sin su debido contexto es solamente un pretexto y así trabajan muchos líderes espirituales cristianos en sus respectivas iglesias. Lo cual puede degenerar en engaño y colocar “a tiro” del “león rugiente” a cualquier cristiano. «Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar»1 Pedro 5:8. Siempre preguntamos ¿A quién va a devorar? ¿A aquellos que están perdidos en sus pecados? ¿A aquellos que no quieren aceptar a Dios en su corazones? ¿A aquellos ateos que odian el Evangelio? ¡NO! Ya esos están devorados. A quien va a devorar es a Ud que se está acercando al Dios de su Salvación.

Cuando leemos en el libro de Romanos capítulo 13:1 “Toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios” Rom.13:1. Pablo no está diciendo que Dios le da la bendición al mal comportamiento de los gobernantes. Ni tampoco ordena que el cristiano debe someterse siempre a mandatos autoritarios. Cuando las leyes, mandatos, directrices vayan en contra de la ley de Dios debemos consultar el manual dejado por ÉL y dejarnos guiar. Ya que las exigencias de las autoridades a veces pueden oponerse a la ley de Dios, y en tales circunstancias el cristiano debe obedecer a Dios antes que a los hombres. Por ejemplo. Cuando dieron órdenes a los apóstoles de no predicar de Jesús “Respondiendo Pedro y los demás apóstoles, dijeron: Es necesario obedecer a Dios ante que a los hombres” Hech. 5: 29.

Evidentemente los apóstoles no obedecerían esas órdenes oficiales. Nunca lo hicieron, obedecían los mandatos de Dios y por ello fueron perseguidos, apresados, torturados asesinados pero guardados para salvación por la fe en Jesucristo. Sucederá igual con el pueblo fiel a su Ley en los días presentes y los que vienen con aquellos que guardamos el Santo Sábado como día de reposo escrito por Dios con sus propio dedo en las Tablas de la Ley que le entregó a Moisés en el Monte Sinaí y bendecido por él, como lo encontramos en TODAS las BIBLIAS que hay en el mundo. Este mandato del Rey de reyes en las SAGRADAS ESCRITURAS es y será objeto de mucha desobediencia Y a la vez persecución para los fieles en los últimos días. Pero la promesa hecha a los apóstoles sigue vigente «Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo” ¡Hasta el próximo artículo Dios mediante! ¡SEGUIREMOS SOBRE EL TEMA!

William Amaro Gutiérrez

[email protected]

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí