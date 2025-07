FVM: Desde que fue designado el Ministro de Educación Hector Rodríguez nunca se ha reunido con el Magisterio Nacional #9Jul

- Publicidad -

El Ministro de Educación Héctor Rodríguez desde que fue nombrado titula de esa dependencia, no se ha reunido, ni por la mas elemental norma de cortesía, con los representantes del Magisterio Venezolano, estando vencida desde hace tres años la convención colectiva, denuncia la presidenta de la Federación Venezolana de Maestros, profesora Carmen Teresa Márquez.

Denunció asimismo, que la organización no ha sido tomada en cuenta para la consulta que ha abierto el gobierno para revisar el caso de las materias como Matemáticas, Biología y Química, aun cuando admitió que no es ningún secreto que no hay personal para atender estas materias y muchos estudiantes salen de bachillerato sin escuchar, sin ver estas materias.

“Yo felicito y aplaudo esta iniciativa del Ministerio de Educación de realmente preocuparse por que los jóvenes y los niños tengan en las aulas de clase sus profesores de matemáticas, física y biología y química, pero nosotros no fuimos invitados a este evento, no conozco el evento en detalle, pero si se que hay insuficiencia de profesores para estas materias en los diferentes liceos del país”, señaló.

Señala que a los docentes hay mantenerlos en una formación permanente, no cambiar los contenidos sino reforzar lo que hay, para todos los maestros y profesores que están en el sistema educativo y la formación debe ser permanente para que realmente se pueda hablar de calidad en la educación.

“El Ministro de Educación desde que fue nombrado no se ha sentado ni con la FVM ni con ninguna organización sindical del Magisterio Venezolano. Esto nos ha preocupado porque hay muchísimos probleas, no solamente los contenidos programáticos, sino en el ámbito del maestro. Es bueno recordar que desde el mes de noviembre ha habido una suspensión de sueldos masivos, y nosotros nos hemos ocupado ynos llevado mucho tiempo en estar planteando estos casos y de los maestros que han sido suspendidos de sus sueldos e incluso, maestros trabajando, como ha ocurrido desde el mes de noviembre y por tanto hay una gran cantidad de maestros que no cobran”.

Al hacer un balance de este año en la eduación, dijo la profesora Maequez, que mejoró en cuanto a la atención de los horarios, señalando que lamentablemente aun hay escuelas que trabajan tres o cuatro días, pero ello nos producto de que los maestros no quiere ir a trabajar, sino porque no existen los servicios suficientes en las escuelas como la electricidad, el agua potable.

“Por eso ahora cuando se aproximan las vacaciones, es importante que el gobierno haga un diagnostico de todas esas escuelas que están en malas codiciones, que solo muchas todavía, han arreglado algunas, pero muy pocas,pero debe hacerse un diagnostico para que se les de mantenimiento y podamos comenzar el próximo año con unas escuelas mas bonitas para tener a los niños y maestros mas motivados, con sus salarios justos que es la exigencia que tiene en este caso la FVM”,

Revelo que la paralización de la contratación colectiva tiene tres años de vencido, dijo que no hay una voluntad política del gobierno, se ha reunido con el Ministro del Trabajo, ya que es quien discute las convenciones colectivas y no se ha logrado absolutamente nada.

Cuando se aproxima el pago del bono vacacional, se le de un bono a los docentes, equivalente al ingreso de guerra económica, elevándose el bono a 240 dólares para los docentes venezolanos.

La FVM propone la implementación de una mesa de diálogo permanente con Ministro de Educación donde todos hagan propuestas, señalando que la FVM siempre ha hecho propuestas y tiene que ser tomada en cuenta, dijo en Fedecámaras Radio.

