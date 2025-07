OPINIÓN El Balcón Urticante: feliz cumpleaños, Nelson Piña #9Jul

- Publicidad -

El cumpleaños es el aniversario del nacimiento de una persona. Se trata de un grato acontecimiento que tiene lugar una sola vez al año y por esa razón siempre se celebra con una fiesta. Las celebraciones de los cumpleaños se remontan a 3500 años antes de Jesucristo. En la Biblia podemos leer sobre un banquete que se realizó en Egipto en honor al Faraón el día de su cumpleaños en el año 1534 Antes de Cristo (Génesis 40:20). También dice la Biblia que en el cumpleaños del Rey Herodes la Princesa Salomé danzó en su honor como un regalo de cumpleaños (Mateo 14:6). Según la Historia Universal los primeros cumpleaños que se celebraron son de mucho antes que el Cristianismo donde los antiguos Griegos, Egipcios y Romanos celebraban los cumpleaños de los Dioses, los Nobles y los Gobernantes. Las tortas de cumpleaños es una antigua tradición que viene de los Griegos quienes todos los días 6 de cada mes las ofrecían a ARTEMIS la Diosa de la caza y la fertilidad. Fue a partir del Siglo IV cuando la Iglesia Católica empezó a difundir la fiesta de navidad como la celebración del cumpleaños de Jesucristo todos los días 25 de Diciembre en Occidente y los días 6 de Enero en Oriente lo que con el correr del tiempo originó que los cristianos también celebrarán su propio cumpleaños uniéndose así al cumpleaños de su Salvador. Según la Historia Universal, es una antigua tradición Alemana colocar velas pequeñas en las tortas de cumpleaños según la edad que tenga el cumpleañero, más una vela grande colocada en el centro de la torta que significa: «la luz de la vida» y «La luz de Cristo».

Cada 27 de junio precisamente el Día del Periodista, mi compadre Nelson Piña celebra su cumpleaños rodeado siempre de toda su familia y amigos más cercanos. Nelson Piña ha tenido una larga y exitosa vida.. En los actuales momentos Nelson Piña está alejado de la actividad política por razones que le respetamos. En varias oportunidades hemos tenido desavenencias y diferentes criterios y opiniones sobre algunas cosas pero siempre el respeto mutuo se impone y nos sigue uniendo en el entendimiento. Cuando Nelson Piña ejerce a plenitud la actividad política siempre enarbolando con orgullo la bandera copeyana demostró su amor por esta Patria Venezuela a quien deseaba ver libre de autocracias y libre de corrupción y con una saludable moral administrativa, pero como este es un País actualmente inclinado al cultivo del odio y el egoísmo, creo que tal vez esa sea una de las razones que lo han llevado a alejarse de la actividad política para evitar ser víctima de un mordisco de la envidia, del egoísmo innoble y de la mezquindad rastrera. Nelson Piña toda su vida se ha rodeado siempre de gente interesante y jamás de gente interesada.

Yo Alí Ramón Delgado siempre he sido un amigo fiel, leal y consecuente con Nelson Piña en las buenas y en las malas ya que juntos hemos saboreado lo dulce de las victorias y lo amargo de las derrotas desde que lo conocí a mediado de los años sesenta. Nelson Piña fue un líder indiscutible de la política larense con su porte bien erguido y con una habilidad natural que lo llevó a conquistar grandes logros. Cuando fui Alcalde del Municipio Iribarren Yo fui uno de los Directores de su Equipo de Gobierno donde lo ayudé con esmero y dedicación a realizar proyectos de gran calado. Nelson Piña es un hombre fiel a la amistad y un abnegado servidor público donde demostró que sí hay políticos probos donde su única intención es servirle al pueblo y ojalá que esa virtud forme parte de su preciada herencia para las actuales y futuras generaciones. Hace poco tiempo le hice una pregunta a Nelson Piña sin ninguna intención de ofender, ya que se la hice por esa jovialidad, y ese espíritu que demuestra. Le pregunté cómo hacía Él para tener esa vitalidad y esa mente tan lúcida y tan campante como en sus mejores años de juventud. Me contestó de la siguiente manera: «Compadre… mi secreto es: Dormir lo suficiente; Comer bien y balanceado; Caminar mucho y empinar poco el codo» Cuando tenemos buenos amigos nos damos el lujo de pensar que el mundo es un maravilloso lugar para vivir y yo me doy ese lujo porque tengo a Nelson Piña .como mi amigo y compadre.

Finalmente dejó claro que mi escrito que hoy publica EL IMPULSO no lo hice para resaltar la semblanza de un líder, ni lo hago con ninguna pretensión literaria porque jamás he pensado que soy un escritor ni hago alarde de serlo. Mi escrito de hoy lo hago basándome en lo fiel que ha sido mi memoria el cual ese si es un Don que Dios me dio y que me ha acompañado siempre. Lo que escribo hoy es un acto de sinceridad luego de ponerse en correspondencia con mi conciencia, para desearle un feliz cumpleaños a mi compadre Nelson Piña quien el pasado viernes 27 de junio celebró un año más de vida y no digo cuantos por respeto a su persona ya que el quiere seguir siendo «pollito» con la misma fortaleza innata de un hombre hogareño, amoroso con su esposa, sus hijos, sus nietos y muy pronto con sus biznietos, tataranietos y choznos. feliz cumpleaños compadre Nelson Piña.

Alí Ramón Delgado

[email protected]

