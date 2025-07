EspacioPublicitarioIMP Haciendo un llamado a la renovación municipal: Henri Falcón realizó un recorrido por el centro de Barquisimeto #12Jun

- Publicidad -

Henri Falcón, candidato a la alcaldía del municipio Iribarren, realizó un recorrido electoral este sábado 12 de julio por el centro de Barquisimeto, dando así el inicio formal a su campaña electoral con una caminata a lo largo de la Carrera 21 de Barquisimeto, Lara.

La jornada, que contó con el acompañamiento de simpatizantes, forma parte de una estrategia que Falcón describe como una «campaña permanente«, enfocada en el contacto directo con la ciudadanía.

Durante el recorrido, Falcón abordó la preocupante situación de Barquisimeto, calificando el estado actual de la ciudad como «terrible» y «en el suelo«, haciendo énfasis en el deterioro que, según sus palabras, es evidente en sectores como El Manteco.

El candidato extendió su crítica a los municipios vecinos de Palavecino y Simón Planas, señalando problemáticas similares que demandan una «regeneración» urgente.

«Nosotros necesitamos renovar, en el nombre de Dios, el liderazgo conductor de los destinos de nuestros municipios para poder mejorar la calidad de vida y poder hacer de estos municipios, municipios atractivos, competitivos, bonitos, como tiene que ser», afirmó Falcón.

El candidato político destacó que su propuesta busca convertir a Iribarren, junto con Palavecino y Simón Planas, en «modelos del país».

Entre las prioridades que mencionó para lograr este objetivo se encuentran la atención a la salud, la mejora de la vialidad y la lucha contra el «descuido regular» que, a su juicio, afecta a las ciudades.

Llamado a la participación

Falcón hizo un enérgico llamado a la participación ciudadana en las próximas elecciones.

«Hay que expresarse, no podemos seguir dejándole esto a la desidia, a la ineficacia, a la inoperancia, a la ineptitud. Esto no se lo podemos seguir dejando a esta gente que ha demostrado que no sirven para gobernar», sentenció.

Por último concluyó su intervención manifestando su convicción de que «el cambio empieza en Barquisimeto», y que en esta ciudad «renace la esperanza en el nombre de Dios y la Divina Pastora«.

Se espera que Henri Falcón continúe con su agenda de recorridos por las diferentes parroquias de Iribarren, incluyendo Juan de Villegas y Unión, así como extenderá su apoyo a los candidatos en Palavecino y Simón Planas, como parte de su estrategia para las venideras elecciones.

