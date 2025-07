ClickDominical ¡El fondo marino! Conozca los puntos más profundos de los 5 océanos del mundo #13Jul

- Publicidad -

Los océanos del mundo guardan muchos secretos, entre ellos, sus puntos más profundos. Una expedición científica llamada Five Deeps ha logrado medir con precisión las mayores depresiones del fondo marino en los cinco océanos: el Pacífico, el Atlántico, el Índico, el Ártico y el Antártico. La expedición, liderada por el financiero y aventurero texano Victor Vescovo, duró varios meses y utilizó una técnica avanzada de mapeo marino.

Este domingo, en El Impulso te queremos informar sobre los puntos más profundos de cada océano del mundo.

- Publicidad -

Océano Pacífico (Abismo de Challenger)

En el vasto océano Pacífico, hay un lugar donde la luz nunca llega, donde la presión es insoportable y donde la vida se adapta a condiciones extremas. Es la fosa de las Marianas, la grieta más profunda del planeta, que alcanza los 10.994 metros bajo el nivel del mar.

Esta fosa oceánica tiene una forma de medialuna, que se extiende por más de 2 mil kilómetros. El punto más hondo de la fosa se llama Abismo de Challenger, y es el reto más grande para los exploradores submarinos.

Océano Índico (La Fosa de Java)

El océano Índico esconde una fosa oceánica que es la más profunda de su cuenca: la fosa de Java. Esta depresión del fondo marino se extiende por más de 4 mil kilómetros frente a la costa de Indonesia, y tiene una profundidad máxima de 7.187 metros. La fosa de Java fue explorada por primera vez por una expedición científica llamada Five Deeps, que mapeó con precisión los puntos más profundos de los cinco océanos del mundo.

Océano Antártico (Abismo Factorian)

Es el más frío y remoto de los océanos del planeta, en sus profundidades se esconde el Abismo Factorian, el punto más profundo de este océano y uno de los más profundos del mundo. Según la expedición Five Deeps, que ha cartografiado los puntos más profundos de cada océano, el Abismo Factorian tiene una profundidad de 7.432 metros, lo que lo convierte en un lugar inhóspito y fascinante a la vez.

Océano Atlántico (Abismo Brownson)

Es el segundo más grande del mundo, pero también alberga algunos de los lugares más profundos: el Abismo Brownson, que se encuentra en la Fosa de Puerto Rico, una depresión submarina que se extiende desde el norte de las Antillas hasta el sur de la República Dominicana. El Abismo Brownson tiene una profundidad de 8.378 metros, lo que lo convierte en el punto más profundo del Atlántico y el octavo más profundo del mundo.

Océano Ártico (Abismo Molloy)

Es el más pequeño y el más frío de los cinco océanos del mundo, pero también guarda algunos secretos bajo sus aguas heladas: el Abismo Molloy, que se encuentra a unos 160 km del archipiélago noruego de Svalbard, y es el punto más profundo del océano Ártico, con 5.550 metros de profundidad. Sin embargo, no todos los expertos coinciden en esta afirmación. Según otros estudios, el abismo más profundo del Ártico sería el Abismo Litke, que se encuentra al noreste de Groenlandia, en la cuenca de Eurasia, y que tiene una profundidad de 5.450 metros.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí