OPINIÓN Buena Nueva: Amos es… #13Jul

Amor es… estar atentos a las necesidades de los demás: espirituales y corporales. Espirituales: enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca, perdonar las injurias, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos de los demás, rogar a Dios por vivos y difuntos. Corporales: dar de comer al hambriento, dar techo al que no lo tiene, vestir al desnudo, visitar a los enfermos y presos, enterrar a los muertos, redimir al cautivo, dar limosna a los pobres.

Ahora bien, –el Amor Caridad– es una virtud, infundida por Dios mismo en nuestra alma. Por esta razón, no podemos amar por nosotros mismos, sino que es Dios Quien nos ama. Y con ese Amor con que Dios nos ama, podemos entonces nosotros amar. Primero amar a quien nos da la capacidad de amar: a Dios, y luego también a los demás.

Dos Mandamientos en uno: Amor a Dios y amor al prójimo. Y esos dos Mandamientos están unidos. Uno es consecuencia del otro. No podemos amar a los demás sin amar a Dios. Y no podemos decir que amamos a Dios si no amamos a los demás (1Jn 4, 19-21).



El Amor no puede depender de si uno quiere amar o no, de los lazos de sangre, o de preferencias que tengamos. Puede incluir todo eso, pero, Jesucristo mismo nos recuerda: “Si amas a los que te aman ¿qué mérito tienes? Hasta los malos aman a los que los aman” (Lc. 6, 32-34).



El Amor Caridad, entonces, es una disposición de la voluntad. Es querer hacer el bien porque Dios nos ama y El desea que nosotros amemos como El nos ama. Esto incluye amor entre novios, esposos, padres e hijos, hermanos… amor entre todos.



Jesucristo lo explicó con la Parábola del Buen Samaritano (Lc. 10, 25-37). El extraño y lejano fue el “prójimo” que “amó” al herido del camino. Quiere decir que el prójimo a quien debemos amar es aquél que Dios nos presenta en nuestro camino. Puede ser un familiar…o un extraño.



Amor es… hacer estas obras de caridad, no por quedar bien o por sentirnos bien nosotros mismos, sino hacerlas porque Dios así nos lo ha pedido. ¿Amamos?

Isabel Vidal de Tenreiro

