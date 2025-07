LVL: Criminalizar la participación en las elecciones son inaceptables #14Jul

- Publicidad -

La criminalización de la decisión contraria a la propia, ya sea votar o abstenerse y desestimar la participación política bajo el argumento de que “no sirve para nada”, son posiciones que resultan inaceptables en las elecciones venezolanas, asegura el economista y presidente de Datanálisis, Luis Vicente León a través de sus redes sociales en X.

- Publicidad -

Señala el especialista, que como ha señalado anteriormente, al referirse al tema, existen argumentos legítimos tanto para participar como para abstenerse en las elecciones venezolanas. Pero hay dos posiciones que resultan inaceptables.

La primera es la criminalización de la decisión contraria a la propia, ya sea votar o abstenerse. Esa es una práctica típica del autoritarismo, y resulta profundamente contradictorio que quienes dicen defender la libertad pretendan cercenar el derecho de otros a actuar de forma diferente. Luchar por la democracia implica también respetar la pluralidad de estrategias y opiniones, incluso cuando no coinciden con la nuestra. Y eso aplica tanto para quienes deciden participar como para quienes deciden abstenerse: ambos merecen el mismo respeto.

La segunda es desestimar la participación política bajo el argumento de que “no sirve para nada”. Si ese fuera un criterio válido, Lech Walesa nunca habría participado en las elecciones parlamentarias de Polonia bajo un sistema abiertamente sesgado, que de entrada le impedía alcanzar representación proporcional a su fuerza política. Sin embargo, esa participación simbólica, aun garantizando su derrota, fue el punto de partida para construir una victoria política de fondo, mucho más poderosa que cualquier escaño.

Si ese argumento fuera válido, el PAN de México jamás habría debido presentarse a elecciones dominadas por el PRI, que arrastraba décadas de prácticas fraudulentas. Y sin embargo, al mantenerse activo, aun en condiciones adversas, logró acumular fuerza, reconectarse con su electorado y llegar al poder cuando pocos lo creían posible.

Tampoco los chilenos habrían debido firmar un acuerdo con Pinochet para medirse en un plebiscito convocado por una dictadura, que además aseguraba mantener cuotas de poder incluso si perdía. Pero lo hicieron, y fue precisamente esa decisión estratégica, valiente e impopular en su momento, la que terminó abriendo el camino hacia la transición democrática.

Por supuesto, siempre habrá quien diga que Venezuela no es Polonia, ni México ni Chile. Y es cierto. Cada país tiene sus propias complejidades. Pero también lo tenían esos otros escenarios. La historia no garantiza el éxito de una estrategia, pero sí muestra que retirarse sin un plan no ha llevado a ninguna parte.

No se trata de afirmar que participar en una elección resolverá por sí sola la crisis política. En ninguno de los casos citados fue así. Pero también está claro que abstenerse sin una estrategia definida sobre qué hacer después, solo te deja en el mismo punto, repitiendo ciclos de frustración ya vividos.

Desde un punto de vista práctico, el balance es claro: votar QUIZÁS no resuelva el problema. Pero no votar, con resignación y sin propuesta, SEGURO no resuelve nada.

Entonces, como votar no me garantiza ganar, pero no votar sí me garantiza perder, yo en mi municipio voto. Voto para que al menos exista la opción de que, cuando haya que llamar a alguien para resolver un problema en mi calle, sea alguien que sienta que atender ese llamado es parte natural de su responsabilidad conmigo.

Pero si tú decides no votar, respeto totalmente tu decisión y te garantizo que defenderé ese derecho sin siquiera cuestionarlo. Porque, aunque considero que ciertos argumentos no son válidos (y probablemente alguno de los míos tampoco), el más poderoso de todos es que cada quien es libre y debe ser bienvenido de pensar distinto. La democracia no consiste en proteger solo a quienes piensan igual que tú, sino precisamente en defender a quienes piensan diferente.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí