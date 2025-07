Joaquina Brilla en «Los 50 Más Bellos» de People en Español: La única venezolana en la lista #15Jul

- Publicidad -

La joven venezolana Joaquina, ha conquistado un lugar destacado en la prestigiosa lista «Los 50 Más Bellos» de la revista People en Español, siendo la única venezolana en figurar en la edición de este año. La cantante, conocida por éxitos como «Escapar de mí» y «Los mejores años», encabeza la categoría «En pleno ascenso» de la publicación, que reconoce a personalidades que irrumpen con fuerza en el entretenimiento o que valientemente inician nuevos capítulos en sus carreras.

A sus 21 años, Joaquina ya cuenta con un Latin Grammy a Mejor Nuevo Artista, galardón obtenido en 2023. En su entrevista para People en Español, la artista reflexionó sobre su meteórico ascenso, pasando de componer en la intimidad de su habitación a ser una figura reconocida en la escena musical. «Es muy fuerte tener a mil personas que te las canten de vuelta y se las sepan, te das cuenta de que ya no es tuya, tú la escribiste, pero luego cobra una vida distinta con alguien más», compartió la cantante.

El año 2025 ha sido significativo para Joaquina, quien en febrero dio inicio a su primera gira, «Al romper la burbuja», llevando su música a audiencias en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. A pesar de los logros, la artista mantiene los pies en la tierra. «Han pasado cosas demasiado hermosas en mi carrera, pero sigo empezando, todavía no he explotado, aún no sé muchas cosas, y eso es bonito, ir aprendiéndolo en el camino», afirmó.

La lista «Los 50 Más Bellos de 2025: En pleno ascenso» incluye también a otras figuras como Aria Bela, Caramelo, Águeda López, Lina Luaces, Riqui Puig, Manuel Carrasco, Johnny Rivera, Fariana y La Segura.

