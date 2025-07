Luigi Pisella: Las políticas públicas de Fedecámaras son tangibles, realizables y beneficiosas #15Jul

- Publicidad -

Las propuestas de políticas públicas para la gestión del directorio de Fedecámaras para el periodo 2025–2027, que son tangibles y realizables, a nivel sectorial y a nivel regional, se pueden replicar al resto del país, en forma transversal, y van a beneficiar a todos los sectores.

Así lo vaticinó, en la sede de la Cámara de Industriales del estado Lara, en Barquisimeto, el empresario Luigi Pisella, quien estuvo acompañado por sus inmediatos colaboradores Tisiana Polessel. Rafael Trejo y Celso Fantinel, candidatos respectivamente a primera vicepresidente, segundo vicepresidente y tesorero.

Su lema que es el mismo de su equipo, expuso, se basa en la experiencia, gremialismo de más de treinta y cuatro años y, además, el reconocimiento ganado después de un trabajo de más de cuatro años. Y es por ello, agregó seguidamente, que debemos darle continuidad a todos los objetivos que nos hemos trazado.

Contó que han venido recorriendo el país e hicieron una visita puntual a Carora y ya se han visitado varias cámaras, incluyendo la Cámara de Comercio del estado Lara, así como han estado conversando con el presidente de Fedecámaras Lara, y los representantes de Conindustria, Consecomercio, el presidente de Fedeagro en Portuguesa y Fedecámaras Portuguesa.

Destacó que a Lara lo conforman el sector primario, el sector transformador y el sector comercio y de los servicios.

Después de estar con los medios en Caracas, el equipo se instalará en Valencia, donde los días jueves y viernes de esta semana se efectuará la octogésima primera Asamblea Nacional de Fedecámaras, en la que se elegirá el nuevo directorio y se emprenderá el nuevo rumbo de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela.

Nosotros vamos a hacer lo que sabemos hacer, enfatizó, lo he dicho muchas veces y no me voy a cansar: influir. Para eso fuimos creados. Y para influir usted se tiene que sentar con los organismos decisores. Es también muy importante para nosotros que es una representación de la formación de los que hoy están dirigiendo a Conindustria. Su primer vicepresidente, que es de Lara; y Tito López, en representación de la industria farmacéutica. También está aquí presente uno de nuestros miembros de la directiva, Roque Zapata, quien fabrica y exporta uno de los mejores rones del mundo.

Seguidamente Pisella refirió que hace cuarenta y dos años él comenzó su carrera profesional con su primer trabajo de auditor externo en Barquisimeto y representación de lo que era el Grupo Lara para ese entonces. Recordó que en aquella ocasión hubo de vincularse con el equipo Cardenales, entrar a los dogouts, revisar, examinar y hacer las sugerencias relacionadas con sus labores del mencionado grupo económico.

Al ser preguntado en relación con el régimen arancelario sobre el crudo venezolano exportado, respondió: “Venezuela ha mantenido hasta ahora la producción petrolera. Tenemos el tema de los precios del petróleo. Independientemente de lo que ocurra, nosotros los venezolanos, vamos a saber lo que sabemos hacer: es producir, es trabajar, es generar empleo y es recuperar el poder adquisitivo de nuestra gente. Vamos a aportar nuestro granito de arena para que el país esté cada día mejor. No estamos diciendo que estamos bien. Estamos diciendo que estamos mejor. No estamos diciendo que no tenemos dificultades. Lo que queremos es que todos los sectores y todas las regiones cada día se involucren un poco más en lo que es la recuperación progresiva de nuestra producción, la diversificación económica a nivel de producción, y ustedes son acá, en el estado Lara, testigos de que aquí se pueden hacer las cosas a nivel de exportación, que es lo que nosotros vamos a seguir haciendo. Insisto en incidir en políticas públicas, para que todos nos ocupemos”.

