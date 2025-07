Fauja Singh, el maratonista más longevo del mundo, muere a los 114 años tras ser atropellado #16Jul

- Publicidad -

Fauja Singh, un corredor nacido en India y apodado el Torpedo con Turbante, considerado el maratonista de mayor edad del mundo, falleció tras ser atropellado. Tenía 114 años.

Medios locales de India informaron que Singh sufrió graves lesiones en la cabeza en un accidente de atropello y fuga el lunes mientras cruzaba la calle en su pueblo natal, cerca de Jalandhar, en Punjab. Fue trasladado al hospital, donde falleció posteriormente. Su club de corredores y organización benéfica con sede en Londres, Sikhs In The City, confirmó su fallecimiento.

- Publicidad -

Fauja Singh, de 101 años (centro), corredor de maratón centenario, originario de Beas Pind, en Jalandhar, India, pero residente en Londres, corre una carrera de 10 kilómetros, parte del Maratón anual de Hong Kong, en Hong Kong el domingo 24 de febrero de 2013. (Foto AP/Kin Cheung)



Con 100 años corrió un maratón completo

El primer ministro de la India, Narendra Modi, rindió homenaje a Singh y dijo que era «extraordinario debido a su personalidad única y la forma en que inspiró a la juventud de la India en un tema muy importante como es el fitness».

Singh se convirtió en el hombre de mayor edad en correr un maratón completo en 2011, a los 100 años, en Toronto. Su logro no fue reconocido por el Libro Guinness de los Récords Mundiales porque no contaba con un certificado de nacimiento que acreditara su edad.

Singh tenía un pasaporte británico que indicaba su fecha de nacimiento como el 1 de abril de 1911, mientras que una carta de funcionarios del gobierno indio afirmaba que no se conservaban registros de nacimiento en 1911.

Correr para superar la pérdida

Portador de la antorcha de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, Singh empezó a correr a los 89 años para superar la depresión tras la rápida muerte de su esposa e hijo en India. La muerte de su hijo en 1994 le afectó especialmente por su terrible naturaleza.

Singh y su hijo, Kuldip, ambos agricultores, estaban revisando sus campos en medio de una tormenta cuando un trozo de metal corrugado arrastrado por el viento decapitó a Kuldip frente a los ojos de su padre.

Singh, cuyos otros cinco hijos habían emigrado, se quedó completamente solo.

«No creía que valiera la pena vivir sin su hijo» después del traumático incidente, dijo su entrenador Harmander Singh.

Se fue a vivir con su hijo menor a Londres. Allí, Singh, un entusiasta del deporte, asistía a torneos organizados por la comunidad sij y participaba en carreras de velocidad. Conoció a algunos maratonistas sijs que lo animaron a empezar a correr largas distancias. Un día, vio un maratón en televisión por primera vez y decidió que eso era lo que quería hacer.

Comenzó a correr en el año 2000 en Londres

En 2000, a los 89 años, corrió el Maratón de Londres, su primero, y luego ocho más. Su mejor tiempo fue de 5 horas y 40 minutos en el Maratón de Toronto de 2003.

“De una tragedia surgió mucho éxito y felicidad”, dijo Singh.

Singh corrió su última carrera competitiva en 2013 a la edad de 101 años, terminando la carrera de 10 kilómetros (6,25 millas) del Maratón de Hong Kong en 1 hora, 32 minutos y 28 segundos.

Tras retirarse de las carreras, dijo que esperaba que «la gente me recordara y no me olvidara». También quería que siguieran invitándolo a eventos «en lugar de olvidarme por completo solo porque ya no corro».

“Era un atleta excepcional con una determinación increíble”, dijo Modi. “Con gran dolor por su fallecimiento, mis condolencias están con su familia y sus innumerables admiradores en todo el mundo”.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí