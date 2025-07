PulsoEmpresarial ARAYA Punta Cana: un hito en innovación inmobiliaria y sostenibilidad para una nueva forma de vivir en el Caribe

- Publicidad -

En una noche cargada de visión y propósito, fue presentado oficialmente ARAYA Punta Cana, un proyecto residencial turístico que redefine el desarrollo inmobiliario en la región con una propuesta basada en la sostenibilidad, el bienestar y la innovación.

El evento de lanzamiento, celebrado el martes 15 de julio en el restaurante Peperoni, reunió a líderes del sector inmobiliario, inversionistas y aliados estratégicos en un espacio diseñado para compartir ideas y comprometerse por un futuro más consciente.

Desarrollado por Grupo Bricket, en asociación con AFI Universal, ARAYA se consolida como una apuesta audaz y pionera en el Caribe. Es el primer desarrollo en la zona con certificación EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies), garantía de calidad constructiva y operativa, otorgada por Green Business Certification Inc. (GBCI), del Banco Mundial, lo que ratifica su compromiso con la eficiencia energética, el ahorro de agua y el uso de materiales sostenibles.

Durante la presentación, tomaron la palabra el presidente y fundador del grupo, ingeniero Mariano Briceño Yépez; el vicepresidente Mariano José Briceño; Diego Mera de AFI Universal; y la arquitecta Nora Aristizábal, quienes compartieron la visión detrás del proyecto y resaltaron la trayectoria de más de 47 años de Grupo Bricket promoviendo desarrollo, a través de soluciones habitacionales cada vez mas sostenibles con experiencia a nivel internacional.

Ubicado a pocos minutos del Aeropuerto Internacional de Punta Cana, centros de salud, educativas, comerciales, golf y playas icónicas, ARAYA comprende 462 unidades en su primera etapa, integrando diseño funcional, a un concepto de comunidad organizada, con amenidades pensadas para la vida activa, la seguridad y tranquilidad, en un entorno natural cuidadosamente preservado.

ARAYA no es solo un complejo residencial; es una filosofía de vida. Inspirado en el significado taíno de “nuevo comienzo”, este proyecto combina arquitectura contemporánea, vida en comunidad con un profundo respeto por el entorno natural.

Con esta iniciativa, Grupo Bricket y AFI Universal reafirman su compromiso con el desarrollo urbano responsable y posiciona a ARAYA Punta Cana como un modelo de comunidad consciente, inteligente y visionaria para quienes apuestan por un futuro sostenible en el Caribe.

