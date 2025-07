Mensaje del Papa León XIV a Venezuela: Caminar juntos hacia la paz #19Jul

- Publicidad -

En una reciente visita al estado Lara, Monseñor Alberto Ortega Marín, Nuncio Apostólico de la Santa Sede en Venezuela, transmitió un contundente mensaje del Papa León XIV a los venezolanos, centrado en los pilares de la comunión, la misión y la paz.

Monseñor Ortega Marín destacó que el mensaje papal es una profunda invitación a la comunión, haciendo eco del lema episcopal del Santo Padre.

- Publicidad -

«En Cristo, todos somos uno». «Está insistiendo mucho en la comunión, porque es muy importante, es otra manera de decir… caminar juntos, la sinodalidad, esa unión», afirmó el Nuncio, enfatizando la relevancia de la unidad en los tiempos actuales.

Unido a este llamado a la comunión, el Nuncio subrayó la misión como un pilar fundamental para todos los cristianos venezolanos.

«Tenemos una misión. Hay mucha gente que todavía no conoce al Señor, podemos hacer mucho bien, y esa misión no es para unos pocos, no es para los sacerdotes y las religiosas, sino que es para todos los cristianos», explicó el Nuncio, quién además se refirió a la conciencia de ser misioneros y colaborar con el plan de Dios, que según Monseñor Ortega Marín, es lo que genera un «cambio verdadero» y transforma la sociedad en el «reino de Dios«.

Lea también: Papa León XIV: Dios nos ama a todos incondicionalmente, construyamos puentes de paz

Finalmente, el Nuncio Apostólico hizo un vehemente llamado a la paz, expresando su preocupación por la creciente tendencia global al armamentismo y la desconfianza.

«Vivimos un mundo, yo estoy preocupado de ver cómo… parece que en vez de ir hacia la paz, vamos armándonos más, con mucho recelo, en todas partes», señaló. Sin embargo, enfatizó que estamos «llamados a la paz», un don de Dios que se nos confía para que nazca en nuestros corazones y nos impulse a ser «artífices de paz» allí donde estemos.

Monseñor Ortega Marín recordó las palabras del Papa sobre cómo «a veces hay armas también con las palabras». En este sentido, instó a construir un lenguaje que promueva el trato fraterno y fomente «vías y puentes de diálogo, de colaboración, de búsqueda efectiva del bien común«.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí