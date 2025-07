Plataforma Unitaria: Ni fichas de cambio ni trofeos, la libertad no se negocia, se respeta #19Jul

- Publicidad -

La Plataforma Unitaria Democrática condenó el uso de excarcelaciones como herramientas de negociación política. La organización reitera su firme postura: la libertad no es una moneda de cambio ni un trofeo, es un derecho fundamental.

Durante los días 17 y 18 de julio, varios ciudadanos fueron violentamente sacados de sus hogares por cuerpos de seguridad del Estado en diversas regiones del país. La Plataforma Unitaria califica estos procedimientos como «profundamente alarmantes» y atribuye su motivación a razones políticas, lamentando que «nuevos venezolanos pasan a engrosar la ya larga y trágica lista de prisioneros de conciencia.»

La persecución por pensar distinto es un «abuso de poder» y es condenada con «absoluta claridad.» Paralelamente, la Plataforma Unitaria recibió con alivio la noticia del retorno a Venezuela de un grupo de compatriotas deportados desde Estados Unidos a El Salvador, donde permanecían detenidos sin garantías de debido proceso. Si bien celebran el legítimo anhelo de regresar al país, enfatizan que cualquier proceso judicial pendiente debe ser manejado con «debido proceso, transparencia y pleno respeto a los derechos humanos.»

En el marco de estas situaciones, también se han registrado excarcelaciones. A pesar de la alegría que genera cada liberación, la Plataforma Unitaria advierte que no puede «ignorar ni guardar silencio cuando estas se convierten en piezas de negociación opaca o en fichas de cambio.» Califican como «inaceptable» usar la libertad de seres humanos como «moneda de trueque», y aún más doloroso cuando se intenta «sacar rédito político del sufrimiento ajeno.»

«Manipular el dolor de las familias o celebrar excarcelaciones como trofeos, mientras otros siguen injustamente encarcelados, es una afrenta a la dignidad de todos», subraya la Plataforma Unitaria.

Reiteran su compromiso inquebrantable con la lucha por la libertad de todos los injustamente encarcelados, enviando un abrazo de esperanza a los liberados y recordando a «hombres y mujeres valientes que hoy siguen privados de libertad únicamente por pensar distinto.»

Desde su seno, la Plataforma Unitaria Democrática reitera su compromiso con una salida real a la crisis venezolana, insistiendo en la urgencia de una negociación que conduzca a un «acuerdo integral: serio, transparente, de cara al país y con garantías para todos.»

Dicho acuerdo, enfatizan, no debe fraguarse «a puertas cerradas ni a espaldas de la gente«, sino que debe abrir el camino hacia una Venezuela democrática donde la expresión libre no sea un riesgo y la libertad no dependa de negociaciones, sino del pleno ejercicio del Estado de Derecho.

«Porque la libertad no es un privilegio, la libertad es un derecho y Venezuela entera la merece», concluye la Plataforma Unitaria.

