COLUMNA Soliloquios de café: “Formación social moral y cívica” #20Jul

La cotidianidad actual nos hace presumir que estamos viviendo en un mundo al revés. No se están formando ciudadanos…

Es temerario aseverar que, cuando salimos de nuestros hogares, para ir al trabajo, hacer diligencias, etc., podemos regresar sin tener algún percance…

El irrespeto a las normas y leyes del tránsito es constante y continúo, sobre todo por los motorizados, que se tornan agresivos cuando, tan sólo, cuando les decimos que respeten, y eso lo hacen incluso en presencia de autoridades que tienen la obligación de hacer cumplir normas, reglamentos y leyes. Circulan en sus motocicletas a exceso de velocidad, en contravía, irrespetan los semáforos, con neonatos y hasta con 4 personas en el vehículo. Y, he visto hacerlo hasta a algunas de esas personas que tienen la autoridad en la materia.

El viernes 11 de julio, en una estación de servicio ubicada en la calle 42, avenida Rómulo Gallegos cruce con la avenida Libertador, “dentro de la estación de servicio”, cuando surtía mi vehículo de combustible, fui agredido por un muchacho, de los llamados “LIMPIA VIDRIO”, tan sólo porque le dije que no le echara jabón al parabrisas de mi auto, porque se empañaba, le cayó a golpes al auto, no me explico cómo no le rompió los vidrios, y cuando me bajé, me lanzó una botella que, supongo, si me la hubiese pegado en la cara me hubiese matado.

Presumo que, por la agresividad del muchacho, estaba drogado, intervinieron el personal de la estación de servicio, y hasta una señora que iba entrando y se bajó de su auto, creo que eso me salvó

Dije a las personas dispensadoras de combustible, que tenían que poner orden en la estación de servicio y me contestaron que no sabían qué hacer con los limpiavidrios que se aglutinan en esa intercepción, que habían llamado a la policía, que habían ido y no habían logrado nada.

Después me han dicho que, lo mismo ocurre, sobre todo en Pata E´Palo, en el cruce del hotel Jirahara y en el cruce de la avenida Lara con Los Leones.

Se rumora que, entre ellos, se está formando una especie de organización que cada vez está más fuerte y más agresivos.

La convivencia ciudadana está basada en las relaciones de los habitantes de una ciudad y en su amplio concepto, de un país en general. En un mismo espacio… “Coexistencia”.

El sistema educativo en Venezuela, en Bachillerato, contemplaba una asignatura denominada “Formación Moral y Cívica”, sustituida actualmente en “primaria” por Formación Ciudadana”. Contempla lo inherente a la familia, la escuela, la sociedad y el rol del ciudadano.

El estudiante debe aprender y comprender la estructura y funciones de la familia, de la cual es miembro activo. Una vez lograda la comprensión de la importancia de la familia, se aborda la escuela como estructura social de formación de los futuros ciudadanos, sin restarle importancia en ese sentido a la familia. Luego se completa la triada con la sociedad igualmente con sus estructuras y funciones.

Analizar conceptos fundamentales en cuanto a la Comunidad familiar y todo el conjunto de estructuras que caracterizan a las distintas leyes, instituciones y organizaciones de nuestra realidad social, política y económica venezolana, destinadas a proporcionar una mejor calidad de vida en el ciudadano y su convivencia con los otros.

Familia – Escuela – Sociedad es quizá la que más se utiliza por un planteamiento consecutivo.

Pero las estructuras sociales influyen notablemente en las dos que las preceden, si estamos de acuerdo en ese orden.

La sociedad, ciudadanos, ciudadanía, país, nación, nacionalidad, formación, formación ciudadana, son estructuras entrelazadas.

Si la familia está desestructurada en el país, tomando en cuenta, factores como pobreza, desnutrición, deserción escolar, desempleo en el núcleo familiar, embarazo precoz, consumo de drogas, etc., ¿cómo formar un ciudadano que le permita la convivencia social, en esas condiciones? Su punto de comparación es lo que carece la familia como estructura generadora de participación. Y de formación. Valores.

La convivencia implica tolerancia, respeto, (A las diferencias físicas y psíquicas, edad, religión, creencias. política, opinión, procedencia, etc.), cortesía, solidaridad, derechos, deberes, amistad, honradez.

“La familia es la base de la sociedad” …

¿Fracasa la escuela en formación ciudadana? Si observamos la convivencia en el transporte público, en la calle, en los servicios públicos, en el trato, en el lenguaje y actitudes en general, podríamos preguntarnos ¿Es reflejo de la formación deficiente en la familia, o en la escuela, en materia de convivencia o formación ciudadana?

La actitud de algunas personas es lo contrario a la convivencia. A la coexistencia, al entendimiento. Retomar o formar ciudadanos desde el punto de vista curricular (La escuela) tomará mucho tiempo y esfuerzo para lograr la convivencia y la formación ciudadana, que es tan necesaria y dejada a un lado.

“La formación social, moral y cívica se refiere a la educación que busca desarrollar en los individuos valores éticos y cívicos, así como habilidades sociales necesarias para la convivencia pacífica y la participación activa en la sociedad. Implica la enseñanza de normas, principios y actitudes que permiten a las personas desenvolverse de manera responsable y respetuosa en su entorno”.

Agradecimiento eterno al Dr. Pablo Shosione, mi profesor en esta materia.

Maximiliano Pérez Apóstol

