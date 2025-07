Falcón: «No venimos a perseguir, sino a construir un Iribarren más humano y competitivo» #21Jul

- Publicidad -

Este lunes 21 de julio el candidato a la alcaldía del municipio Iribarren, Henri Falcón informó durante una rueda de prensa, una reunión con los trabajadores de los mercados populares como: Mercado Bella vista, Bequito, Barquisimeto Cuatro en los próximos días.

“Nosotros estamos haciendo una valoración directa con ellos para que se cumpla lo que fue la idea inicial sobre las funciones en la construcciones de los centros comerciales de la economía popular”.

De esta forma el candidato realizó una invitación a los trabajadores de la Alcaldía “Quiero enviarles un mensaje a los queridos hermanos que hoy trabajan en la alcaldía, nosotros no vamos a llegar a perseguir a nadie, lo que sí debemos tener claro es tener una nueva visión, de ciudad y de municipio, nosotros creemos en verdad en un municipio mucho más vivo, humano, limpio, atractivo, organizado y alegre”.

Durante la rueda de prensa Falcón resaltó que Barquisimeto debe de ser una ciudad altamente competitiva, que se entienda con todos los sectores y así poder llegar a diálogos, consensos y acuerdos con todos.

“Aquí Barquisimeto tiene que ser un ejemplo, no para la confrontación, no para la destrucción, sino para la construcción, yo no vine a la política a buscar enemigos, si tengo que reunirme con quien tenga que reunirme, sea del nivel de gobierno que sea para buscar mejorar las condiciones de vida y el esquema de actuación en Barquisimeto para superar los estándares que tenemos hoy, tengo que hacerlo”. manifestó

Por último el candidato expresó que para que Barquisimeto vuelva a brillar, es necesario tener claro y definida la posición en torno a la participación.

