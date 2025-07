OPINIÓN La importancia de la sororidad #21Jul

- Publicidad -

Escribo este artículo terminando de ver la película “Straw”, escrita, producida y dirigida por Tyler Perry para Netflix. No en balde estuvo semanas entre las diez películas más vistas de la plataforma.

Basada en una historia similar ocurrida a un veterano de guerra años antes, la película trata sobre una mujer que sólo tiene una hija que nació prematura y con dificultades, sin ningún tipo de apoyo económico (mucho menos de familia o amistades) dos trabajos y muchas deudas. Un día de esos cuando todo sale mal, la situación sobrepasa todos los límites. Ojalá muchos la vieran, porque la moraleja detrás de todo esto es que ella sólo necesitaba alguien que la ayudara o tal vez, que sólo le diera aliento.

Pienso en tantas mujeres como ella, en todas partes del mundo. En las iraníes que no tienen ningún derecho. En las africanas que viven todavía como las esclavas de los tiempos coloniales. En las latinoamericanas cuyas diferencias con los hombres son tan marcadas. Incluso en las de países “desarrollados” donde todavía, en pleno siglo XXI, no tenemos las mismas prerrogativas y derechos de los hombres. Si no nos apoyamos entre nosotras… ¿quién nos va a ayudar? Recordé un caso emblemático, durante la Guerra de Vietnam, cuando un número significativo de mujeres estadounidenses participó en protestas y movimientos pacifistas, y algunas de ellas se manifestaron específicamente en contra de la guerra, argumentando que las mujeres vietnamitas eran «sus hermanas, no sus enemigas», una declaración enmarcada dentro de un hermoso contexto de solidaridad y empatía, además de destacar cómo la lucha por los derechos de las mujeres y la paz a menudo se entrelazan.

Uno de los grupos más prominentes que articuló estas ideas fue el Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF). Mujeres activistas de este y otros grupos llevaban a cabo protestas, marchas y actos de desobediencia civil, donde expresaban su oposición a la guerra y su deseo de construir un mundo más pacífico y solidario.

A medida que las protestas se intensificaron, algunas de ellas enfrentaron arrestos y detenciones por participar en actos que las autoridades consideraron “ilegales o disruptivos”. Las acciones de desobediencia civil, motivadas por la creencia de que la guerra era inmoral y perjudicial para todas las personas, especialmente para las mujeres y los niños, tuvieron consecuencias legales a menudo severas.

En otros contextos y lugares, las mujeres siguen siendo víctimas: por violencia sexual, por motivos religiosos, por racismo y por tantos otros “ismos” que tanto daño nos han hecho. Y pareciera que, en estos tiempos de radicalismo, la situación se ha intensificado.

Como mujeres, tenemos que desafiar la narrativa de la sociedad machista. Este enfoque humanitario es un intento de desmantelar las divisiones y de promover un entendimiento más profundo de las experiencias compartidas entre las mujeres, independientemente de su origen, raza, posición económica, nivel educativo o cualquier otra diferencia. Les aseguro que, si nos comportáramos como hermanas, el mundo sería un lugar mucho mejor para vivir.

Carolina Jaimes Branger

@cjaimesb

