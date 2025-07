Docentes de la U.E. San Francisco Javier exigen salarios dignos y planteles funcionales antes de extender la jornada #22 Jul

- Publicidad -

Los educadores de la Unidad Educativa San Francisco Javier, ubicada en el oeste de Barquisimeto, manifestaron este martes su rechazo a la implementación del horario completo sin que previamente se atiendan las condiciones mínimas para garantizar una educación de calidad y hacen un llamado al Ministerio de Educación a atender las necesidades de las instituciones públicas.

La profesora Carmen Huérfano, vocera del gremio docente de la institución, denunció que los trabajadores de la educación siguen en protesta por el incumplimiento del artículo 91 de la Constitución, que establece que el salario debe estar anclado al costo de la canasta básica.

“El sueldo de un docente ronda los $10. Con eso no se puede vivir. No tenemos seguro médico, ni HCM, ni cesta ticket, ni caja de ahorro. No tenemos nada”, señaló.