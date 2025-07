OPINIÓN Llegó la hora del Juicio -Parte I- #22Jul

- Publicidad -

“Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra,… diciendo a gran voz: Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado” Apoc 14:7

¿Cuál juicio? El Juicio pre-advenimiento… ¿Qué es eso? Tristemente el mundo de la cristiandad, comenzando por sus líderes, no entiende muchas cosas sencillas que Dios a través de las Sagradas Escrituras y de sus apóstoles escribieron para bendición de nosotros. Dios es transparente cuando quiere enseñar, por ello, enfáticamente dice y vuelve a decir “Escudriñad las Escrituras”. Es así como, antes de su Segunda Venida habrá un juicio el cual es conveniente para la humanidad- Las reflexiones que trataremos de escribir por este medio quizás parecieran dedicadas solo a los cristianos, pero no, es un mensaje de Dios contenido en la SANTA BIBLIA para todos. “Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, » » diciendo a gran voz: Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado” Apoc 14:7.

Lo primero que tenemos que decir para no extendernos tanto es que el libro Apocalipsis inspirado por Dios en la mente del apóstol Juan significa REVELACIÓN. Y es el mismo Dios en la persona del Unigénito JESUCRISTO quien revela, muestra y dice lo que va a suceder en un futuro cercano antes, obviamente, de que ÉL venga a esta tierra por Segunda Vez a hacer verdadera Justicia. Este hecho presenta entre otras cosas, el ininteligible amor de nuestro CREADOR por su criatura. Tristemente la ignorancia permitió que este libro sea satanizado porque el cristiano en su propia indolencia deja que el desconocimiento le enseñe solo errores que le angustian y lo apartan de la verdad verdadera.

Cuando decimos el libro “Apocalipsis” estamos diciendo que es “La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto; y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan”Apoc.1:1. No decimos “El Apocalipsis” por cuanto así trasmite como si un evento que está por derramarse sobre la humanidad con situaciones catastróficas se acerca. ¡NO!. Así lo ofrece Hollywood y aquellos “líderes cristianos” que usan el miedo para atraer al sincero creyente de Dios a sus filas, a sus congregaciones o iglesias y así lograr una manipulación para obtener beneficios extraños a la Paz que Dios da y que sobrepasa todo entendimiento humano. . “La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo” Juan 14:27.

Cuando nosotros escudriñamos la Escritura y nos enteramos que el libro Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan en su cautiverio en la Isla de Pastmo al final del reinado de Domiciano, o sea antes del 96 d. C. Nos damos cuenta que el juicio de Dios a la humanidad que ha llegado. como lo informa el mismo Dios, es un juicio investigador. Muy distinto al juicio de condenación. La buena noticia de ello, es que Dios no ha cerrado la puerta de la Salvación a nadie. Aún el ser humano que se ha desviado y vive en pecado tiene la oportunidad de arrepentirse y ser salvo. Por ello es de vital importancia considerar y vivir una vida afecta a los ojos del ALTÍSIMO y meditar en que este JUICIO “que ha llegado” es una gran oportunidad que Dios da a su creación. ¡Hasta el próximo artículo Dios mediante! ¡SEGUIREMOS SOBRE EL TEMA!

William Amaro Gutiérrez

