ONG Justicia, Encuentro y Perdón confirma lista de 72 excarcelados en Venezuela #23Jul

- Publicidad -

La Organización No Gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) informó hoy que ha verificado la excarcelación de 72 ciudadanos venezolanos que permanecían detenidos arbitrariamente, un desarrollo que se produce en el marco de un acuerdo de intercambio reciente entre los gobiernos de Estados Unidos, Venezuela y El Salvador. La JEP también ha confirmado la liberación de 10 ciudadanos estadounidenses como parte del mismo pacto.

En un comunicado emitido desde su sede en Caracas, la ONG expresó su profunda satisfacción por la liberación de estas personas y su solidaridad inquebrantable con sus familias. «La excarcelación de cada una de estas personas representa un alivio humano urgente para ellos y sus seres queridos», afirmó un portavoz de la JEP.

- Publicidad -

Preocupación por la instrumentalización

Sin embargo, la JEP manifestó su seria preocupación por las implicaciones de estas liberaciones, al señalar que la condición de «fichas de negociación política» asignada a los detenidos «deja en evidencia lo suficientemente denunciado». La organización enfatizó que «la libertad y la dignidad humana no pueden ser tratadas como objetos de trueque», calificando esta práctica como una «violación flagrante de los principios fundamentales del derecho internacional de los derechos humanos». Además, advirtieron que este tipo de acuerdos «perpetúa la lógica de las detenciones como herramienta de presión diplomática».

La organización hizo hincapié en la opacidad que rodea todo el proceso, la ausencia de garantías explícitas de no repetición y el silencio oficial en torno a las denuncias de tortura y tratos crueles sufridos por muchos de los excarcelados durante su reclusión. A la fecha, la identidad de la totalidad de las 80 personas liberadas no ha sido revelada oficialmente, y no se ha emitido ninguna garantía de cese de las detenciones arbitrarias en el país. Por el contrario, Justicia, Encuentro y Perdón ha continuado documentando nuevos casos de detenciones por motivos de persecución política.

Llamado urgente a la comunidad internacional

La JEP reiteró su firme llamado a la comunidad internacional para que mantenga una vigilancia activa y sostenida sobre la compleja situación de los derechos humanos en Venezuela. La ONG instó a los actores internacionales a «exigir transparencia en este tipo de acuerdos» y a «apoyar de manera decidida a las víctimas y sus familias«, evitando cualquier acción que pueda «contribuir a normalizar prácticas contrarias a la dignidad humana«.

1/3 #ACTUALIZACIÓN Informamos a la opinión pública nacional e internacional que hemos logrado verificar la excarcelación de 72 personas venezolanas detenidas arbitrariamente, como parte del reciente acuerdo de intercambio entre Estados Unidos, Venezuela y El Salvador. Asimismo,… pic.twitter.com/jT7UlbYiKW — Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPvzla) July 23, 2025

Lista de excarcelados venezolanos

Gregorio Segundo Graterol Roque Carlos Manuel Chiquito Graterol José Rafael Granadillo Ortega Ulises Rafael Seijas Yoandris Martínez Colina Freddy José Flores Acosta Leonardo Josué Rojas Mujica Diego Primera Kelvin Gilberto Quintero Dugarte Eduardo Jesús Pérez Altuve José Ramón Ferrer Medina Diego Alexander Pumar Farfán Williams Daniel Dávila Barrios Ángel Félix Aristimuño Prieto Keny José López Ronald Emilio Pimentel Herrera Jordan Alfonso Sifuentes Rivas Carlos Marcelino Chancellor Ferrer Fernando José Feo Henríquez Randy Israel Pacheco Domador José Ramón Camacaro Tua Wladimir Alejandro Araujo Nelson Antonio Cestari Artigas Joel Vicente Cisneros Blanco Edderson Alejandro Yépez Seijas Miguel Ángel Pinto Colina Ricardo Ludwig Estévez Mazza Rockford Otoniel Gómez Velásquez Edixon Andrés Contreras Rosales Franryer Antonio Lara Pérez Yhon Brayan Rafael Núñez Hernández Javier Alexander Materán Bastidas Diorhen Alejandro Sánchez González Carlos David Romero Salgado Darío Alejandro Guerrero Rodríguez Keimer Johan Puentes Aranda Douglas Enrique Paz Expósito José Javier Parra González Andrés Ruiz Miranda Asdrúbal Paredes Miranda José Ferrer Carrero Roa Rober Adrian Carrero Roa Raider Montes Franklin Sosa Leonel Rebolledo Ricardo Herrera Robinson Derwin Blanco Castillo Jerry Luis Gerardo Almenar Angulo Argenis Palacios Alejandro Narváez Franklin Darwin Rodríguez Hernández Bretny Alejandro Matute Rivero Luis Noel Gil Fuentes Aixa Daniela Boada López Carlos Mario Añez González Joan Enrique Mota Machado Kevin Alexander Rivero Freites Freddy Flores Eduard Marval Rafael Segundo Fernández López Elvis Miguel Blanco López Dixon Rafael Rodríguez Toro Santiago Herrera Mauricio García Daniel Rebolledo Erick Granado José Gregorio Camero Carlos Rodríguez Camero Merlys Oropeza Rodrigo Cabezas Daniel Cadenas Gerardo Casique

Lista de extranjeros excarcelados

Jorge Marcelo Vargas (Boliviano Estadounidense) Jonathan Pagán González (Puertorriqueño Estadounidense) Juan José Faria Briceño (Venezolano residente en EE.UU.) Ronald Oribio Quintana (Venezolano residente en EE.UU.) Wilbert Joseph Castañeda Gómez (Mexicano/Estadounidense) Lucas Jonas Hunter (Franco/Estadounidense) Renzo Yasir Huamanchumo Castillo (Peruano residente en EE.UU.) Erick Alfredo Oribio Quintana (Venezolano residente en EE.UU.) Fabián Buglione Reyes (Uruguayo residente en EE.UU.) Dahud Hanid Ortiz (Venezolano residente en EE.UU.)

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí