OPINIÓN Del Guaire al Turbio: Rosas y espinas #23Jul

Llegando a Costa Rica

La última parada del trasatlántico alemán, el Cordillera, que iba a Puerto Limón de Costa Rica, sitio de nuestro exilio, fue Panamá. Allí bajamos a conocer la ciudad. Nos extrañó ver que en todas partes había dos puertas, dos ventanillas, dos bebedores de agua, etc., cada cual con su letrero: Gold o Silver. Nos explicaron: indicaba a dónde debían dirigirse los usuarios, los blancos, pagados con patrón oro y los negros, con patrón planta. En algunos sanitarios eran más explícitos: Caballeros blancos, Hombres negros, Damas blancas, Mujeres negras. A mis 10 años aquello me chocó. Cuando mamá me mandó a comprar unas estampillas para poner postales, sin titubeos, me fui a la taquilla Silver.

Hace 80 años

Andaba por el malecón de Macuto cuando vi a un par de señoras negras, con un muchachito, de unos dos años. Lindo negrito. Me acerqué y le hice cariño. Fingí sacarle, de sus apretados chicharroncitos, una moneda de a medio y se la di. Una de las señoras exclamó: ¡Mira, no le tiene asco! Sentí como una puñalada en el pecho. Dios pudo haber hecho una fruta más sabrosa que la fresa y un bebé más bello que uno de ojos azules, pero no los hizo. Lo de la fresa es un dicho popular en Europa; lo del bebé es mío. ¿Discriminación por raza? ¡No! Bello el negrito.

Por el aeropuerto de Maiquetía pasó, recién nacida y en brazos de su madre, mi primera ahijada, Rocío Asuaje Henríquez, hija de mi primo hermano José Asuaje Álamo. Venían de Barquisimeto. Con regocijo, la conocí ese día.

Otra vez en el paseo del malecón, sentada en una fuente de soda, tomándome un refresco, de repente se me acercó un viejo harapiento, barba blanca, con una bolsa cargada de cachivaches; de ésta sacó una copa de plata legítima -conocía el diseño- pero averiada y estaba empeñado en que bebiera mi refresco en ésta. Yo, horrorizada, no sabía cómo quitármelo de encima. Alguien lo hizo por mí. ¿Acaso aquel mendigo no era Armando Reverón? Creo que sí, su aspecto era idéntico al que conocí después en imágenes. Por miedosa, tal vez perdí que me regalara un cuadro.

¿Pero qué hacía yo en Macuto entre julio y agosto de 1945? Fue un año tremendo para mi, para el mundo y para Venezuela. Me graduaba de bachiller ese año; tenía mucha ilusión de llegar a casa, después de mi último examen y decir: ¡Soy bachiller! Cursé el último año en la especificación Física y Matemáticas en el Liceo Aplicación del Instituto Pedagógico. Matemáticas fue mi materia preferida, siempre había sacado las mejores notas. No fue así con el profesor Raymundo Chela en el Liceo de Aplicación. En el examen final, el 16 de julio de 1945, en la prueba oral, me rasparon. No pude defenderme de unos tales Determinantes que aún hoy no sé que son ni para qué sirven. Llegué a mi casa desolada: ¡primera de los Álamo Bartolomé en ser reprobada! Papá puso orden: Un estudiante no era verdadero estudiante si no era reprobado alguna vez. Después lo supe: el 16 de julio de 1945 probaron por primera vez la bomba atómica en Texas, en el desierto del Álamo Gordo. ¡Yo era una Álamo gorda!

En la pensión de Macuto, donde mamá me había llevado para reponerme de mi fracaso, una mañana me hizo despertar muy temprano exclamando: ¡Una cosa horrible, lanzaron en Japón una bomba devastadora, miles de muertos! Fue el 6 de agosto de 1945. En mayo había muerto Franklin D. Roosvelt. Finalizaba la Segunda Guerra Mundial. En la misma pensión, se nos acercó un señor mayor mientras comíamos y dijo, saludando primero a mamá: ¿Iginia Bartolomé? Una mujer bella y célebre, de otros estados íbamos a Yaritagua a conocerla. Yo soy de Falcón.

De regreso a Caracas, nos esperaba la fallida candidatura a la Presidencia de la República, de Diógenes Escalante, por repentina locura y la segunda fallida de Ángel Biaggini , que escribió entusiasmo con c y la gracia popular parafraseó la propaganda del ABC de Cafenol, conocido analgésico: A de Ángel, B de Biaggini y C de entusiasmo. Vino luego, el golpe cívico-militar o Revolución del 18 de octubre de 1945. Orgullo de Acción Democrática, golpe bajo para el país.

Paulina

Y ahora que nombro a Acción Democrática, tuve una gran amiga adeca, Paulina Gamus, que falleció hace pocos días. Me duele, once años menor que yo, no me imaginé nunca que muriera antes que mi persona. Cosas de Dios. Nos conocimos en FUNDARTE, cuando fui presidenta del Consejo Ejecutivo. Ella era representante, por el Concejo Municipal del Distrito Fdederal, de uno de los partidos mayoritarios, AD; por el MAS era Eduardo Pozo. Fue durante el mandato de Luis Herrera Campins. Tuvo confianza en mí, me apoyó siempre, más que el representante de Copei. Cuando cambiaron los trastos y fue Ministro de Cultura, en la presidencia de Jaime Lusinchi, me hizo miembro de la directiva de la Orquestas Filarmónica que se formaba y me dio un generoso aporte para el montaje de mi obra “Juan de la Noche·. Mujer de temple, política e intelectual. Entrada la época chavista, nos encontramos en el brindis por el aniversario de El Nacionas, nos abrazamos y yo le dije: ¡Pauilna, por fin estamos en el mismo bando!

La llamaba mi Jefe de Relaciones Públicas, porque emitía mis artículos; y mi Asesora Judía en Asuntos Católicos, porque siempre estaba pendiente de enviarme noticias al respecto. No sabía cómo ayudarla en lo que presentía eran sus últimos días. Las mujeres hebreas son las que mantienen en el hogar la tradición religiosa, pero son ignoradas en la sinagoga, no conocen el tesoro de su Biblia. Yo le enviaba salmos escogidos, los más bellos y firmes en la confianza en Dios. No sé si alcanzó a leerlos todos, los primeros sí. La encomendaba a su hermana judía: Santa Teresa Benedicta de la Cruz, la filósofa alemana Edith Stein, convertida al catolicismo, luego carmelita descalza y mártir en el campo de concentración de Auschwitz. Amiga: me haces falta, descansa en paz.

¡Un ramo de rosas para Paulina!

Alicia Álamo Bartolomé

