Gilberto Morillo: Experto no descarta que  EEUU tome la misma decisión con las demás empresas petroleras #25Jul

Tras la decisión del Gobierno de los Estados Unidos de autorizar de nuevo las operaciones de Chevron en Venezuela, luego de otorgar una nueva Licencia, las demás empresas petroleras como ENI de Italia, Repsol de España, Total de Francia, hacen gestiones para lograr una decisión similar.

Esta alternativa no la descarta el señor Gilberto Morillo, exgerente de planificación Financiera de Petróleos de Venezuela, consultado entorno a esta decisión.

Explica que el arreglo que tenía Chevron con Pdvsa y con el gobierno de Venezuela, antes que suspendieran la licencia, era un arreglo muy satisfactorio para Estados Unidos y también para Chevron, entonces parecía un poco contradictorio que no lo continuaran; no cree que esta decisión signifique una normalización , sino que un proceso donde el gobierno apostó a que Trump. Que es una persona transaccional, le importa los arreglos, este es un arreglo muy bueno y cree que no podían dejar de llevarlo adelante, señalando que esta es una primera percepción, según Morillo.

Admite que se desconocen los detalles de la nueva licencia, pero se intuye algunas cosas; aparentemente no es igual a la que había antes, en la anterior Chevron se llevaba todo el crudo, el 100% y el 70% que le correspondía a Pdvsa era usado para pagar deuda, de manera que Pdvsa no tenía beneficios allí, pero el beneficio estaba para el país en el sentido de que Chevron vendía dólares en el mercado, esto ayudaba al tipo de cambio y a estabilizar la inflación y también pagaba las regalías y el Impuesto sobre la Renta, era un arreglo beneficioso para Chevron y dejaba algunos pocos beneficios para el Estado.

Indica que aun cuando no se conoce oficialmente, parece que no van a poder seguir pagando los impuestos, que era uno de los beneficios que existía. Advierte Morrillo que habría que ver el caso en Venezuela, por que si realiza una actividad, tienes que pagar la regalía, eso es una Ley, aparentemente van a buscar otros arreglos para hacer algún tipo de compensación, esto está por verse.

Consultado sobre la posibilidad de una decisión similar del Gobierno norteamericano con las demás empresas, tomado una decisión similar, , Morillo no descarta que esto pueda producirse, aunque con menos incentivos, porque ayudar a Chevron, es ayudar a que esta empresa pague mas impuestos en USA si tiene mas ganancia; en cambio si ayuda a otras empresas no hay tantos beneficios, pero si hay la presión de otras empresas habría que ver lo que podría pasar.

Morillo señala que hay otro elemento que es el suministro de petróleo, que le interesa mucho al gobierno de Trump, que sea amplio y Venezuela está situada en una zona no conflictiva y de hecho el petróleo bajo un poco al conocerse la noticia, entonces el suministro amplio hace que los precios se moderen, y los precios moderados es algo que está buscando el Gobierno de Trump para controlar la inflación en los Estados Unidos y los combustibles, señalo Morillo en Fedecámaras Radio.

