COLUMNA Ajedrez para todos -58- #26Jul

¿QUIÉN ES EL AJEDRECISTA QUE HA DERROTADO A MÁS CAMPEONES MUNDIALES DE AJEDREZ?: RESPUESTA

Hace dos semanas inicié mi columna No. 57 con esta provocativa pregunta para mis lectores esperando sus respuestas a mi buzón email, lamentablemente nadie contestó esta pregunta, lo cual me extrañó de amigos ajedrecistas doctos en el tema histórico del ajedrez como los Ingenieros Daniel Capdevilla y William Yánez. Esta pregunta la hizo un Vicepresidente de la FIDE a Gari Kasparov y a todos los ajedrecistas presentes en una olimpíada mundial de ajedrez y no atinaron a responder bien. Como lo ofrecido es deuda aquí les doy la respuesta: el Gran Maestro estoniano PAUL KERES en su trayectoria derrotó a NUEVE (9) campeones mundiales de ajedrez y desafortunadamente no fue campeón mundial, opino que debido a que Paul Keres no era soviético sino estoniano. Aquí les presento la lista de los 9 campeones mundiales que inclinaron su rey ante Paul Keres y las veces que los derrotó: José Raúl Capablanca (1 vez, en torneo de AVRO, Holanda 1938, ganado por Keres), Vasily Smyslov (9 veces), Mikhail Botvinnik (3 veces), Alexander Alekhine (11 veces), Max Euwe (11 veces), Tigran Petrosian (3 veces), Boris Spassky (3 veces), Mikhail Tal (7 veces), “Bobby” Fischer (3 veces). En 2º. Lugar están los GM soviéticos Ewfin Geller, Victor Korchnoi, Petrosian , Smyslov y Botvinnik con 8 veces ganándoles a campeones mundiales.

FINALIZA LA COPA MUNDIAL FEMENINA CON DOMINIO DE LA INDIA:

Desde el 05 de julio hasta el 29/07/ se ha desarrollado este importante torneo FIDE la Copa Mundial Femenina la cual otorga 3 cupos a las 3 primeras finalistas para competir el próximo año en el torneo de candidatura por el campeonato mundial femenino de ajedrez cuyo título está en manos de la Gran Maestra china Ju Wenjun. El torneo se jugó en la ciudad Batumi, en el país Georgia, célebre por el dominio que tuvieron las grandes maestras georgianas Nona Gaprinsdavilli (27 años campeona mundial) y Maya Chiburdanidze (13 años campeona mundial) entre los años 60 y 90. El torneo inició con 107 jugadoras y se desarrolló con matches a 2 partidas y en caso de empate pasar a desempates con partidas rápidas y blitz de ser necesario y quien pierde el match quedaba eliminada, así debo mencionar que las únicas 4 representantes de países de América Latina la WGM Cori Daisy (Perú) y GM Candela Francisco G. (Argentina), MI María José Campos (Argentina) y la MI Tania G. Rodríguez (México) fueron eliminadas en la primera ronda. A medida que avanzaban los matches iban quedando las jugadoras más fuertes, así al llegar a cuartos de final (8 jugadoras, 4 matches) estaban clasificadas Lei Tingjie, Tan Zhongyi y Song Yuxin (3 de China), Divya Deshnukh, Humpy Koneru, Vaishali Rameshb y Harika Dronavalli (4 de la India) y Nana Dzagnidze (Georgia), es decir, se presentaba así una fuerte confrontación, tablero en medio, entre las damas de la India vs las damas chinas, lo cual ocurrió en los matches de cuartos de final al enfrentarse Lei Tingjie vs Dzagnidze (mesa 1), Tan Zhongyi vs Vaishali Rameshb (mesa 2), Humpy Koneru vs Song Yuxin (mesa 3) y Divya Deshnukh vs Harika Dronavalli (mesa 4), luego de las partidas y los desempates quedaron 4 semifinalistas que enfatizó más el choque frontal entre las jugadoras de la India vs las de China ya que dos de cada país pasaron a semifinales y se enfrentaron así: Tan Zhongyi vs Divya Deshnukh (mesa 1) y Lei Tingjie vs Humpy Koneru (mesa 2). Estos matches se jugaron esta semana y en mesa 1 la joven de la India, con 19 años y sólo Maestra internacional dio el batacazo al derrotar 1,5 a 0,5 a la china Tan Zhongyi quien es Gran Maestra y fue campeona mundial entre 2027 y 2018, mientras que en mesa 2 la lucha fue muy intensa ya que las 2 partidas clásicas fueron tablas, ,luego las 2 partidas rápidas también tablas, entonces Lei ganó la primera partida rápida a 10 min 10” y Koneru en un show de resiliencia ganó la 2ª partida rápida y también las 2 partidas a 5 minutos (blitz).

En conclusión: hoy viernes 25/07 es día de descanso y el match final por el 1er lugar y campeona se decidirá mañana sábado 26/07/ con un choque inédito, sin precedentes en estos torneos, al realizarse una finalísima entre 2 jugadoras del mismo país, en este caso la India, la Gran Maestra Humpy Koneru (Número 1 de la India con ELO 2536, No. 5ª del mundo entre las damas y Campeona mundial femenina “blitz”) enfrentará a la joven MI Divya Deshnukh (ELO 2463. 4ª) mejor ajedrecista de la India) quien llegando a la final ha logrado su 1ª) Gran Maestra, ser la campeona o sub campeona de este fuerte torneo femenino y ambas tienen asegurado su cupo para competir en el 2026 en el Torneo de Candidatas al Campeonato mundial. Como este torneo asigna 3 cupos para este torneo de candidatura 2026 este cupo lo pelearán mañana las 2 ajedrecistas chinas eliminadas por las de India: Tan Zhongyi y Lei Tingjie. Finalmente la premiación en efectivo es la siguiente: $50.000 a la campeona, $35.000 a la subcampeona, $25.000 al 3er lugar y $20.000 al 4º. Lugar.

Roy D. Meléndez

Experto Nacional en Ajedrez

