Así se ha desarrollado la jornada electoral este domingo en Barquisimeto #27Jul

La mañana de este 27 de julio, Barquisimeto fue testigo de una jornada electoral atípica. La escasa participación ciudadana se convirtió en el denominador común en diversos puntos de votación, dibujando un panorama desolador que encendió las alarmas y la preocupación entre los encargados de los centros electorales.

Desde tempranas horas, el contraste era evidente. Centros de votación que en otras oportunidades han lucido abarrotados, este domingo presentaron una imagen de desolación, con apenas un puñado de personas ejerciendo su derecho al voto. La Unidad Educativa Manuela Mercedes Duin, ubicada en la Urbanización Patarata, fue un claro ejemplo. Con 1529 electores habilitados y dos mesas dispuestas, entre las 6:30 y las 10:00 de la mañana, apenas 70 personas habían emitido su sufragio, cifra que fue dada por el coordinador del centro de votación.

La coordinadora de este centro, quien prefirió mantener su anonimato en conversación con El Impulso, no ocultó su inquietud por la baja afluencia. Aunque no pudo precisar el número exacto de electores para la consulta juvenil, subrayó la particularidad de esta elección de proyectos por circuito o eje electoral, un detalle que, si bien es relevante para el mecanismo de decisión, no pareció ser un incentivo para la participación masiva.

Un panorama similar se vivió en la Unidad Educativa María Pereira de Daza, en la Parroquia Catedral. Abiertas desde las 6:00 de la mañana con dos mesas de votación, incluyendo una dedicada a jóvenes entre 14 y 35 años, la participación se mantuvo notablemente baja. La coordinación del centro de votación sostuvo que la mesa de consulta juvenil, supuestamente un espacio para el empoderamiento de nuevas generaciones, había registrado la participación de 40 electores, una señal preocupante sobre el desinterés en este segmento. En este centro, se recalcó una condición restrictiva: solo se permitió el voto a los electores naturales de la jurisdicción, excluyendo a los «foráneos«, lo que pudo contribuir a la disminución de votantes.

La tónica se mantuvo en la Escuela Técnica Comercial Eliodoro Pineda, donde la baja afluencia también fue la constante. Con 1.606 electores inscritos, a las 11:00 de la mañana solo 125 personas habían votado en la mesa principal, según el coordinador del centro de votación. Indicó que la mesa de consulta juvenil, habilitada en el mismo centro, reportó la participación de 100 jóvenes. Ambas mesas iniciaron sus operaciones sin contratiempos, pero el fantasma de la baja participación ensombrecía la jornada.

En la Unidad Educativa Lucrecia García, en la avenida 20 con calle 19, con 2.857 electores inscritos distribuidos en dos mesas de votación y una de consulta, la afluencia también fue mínima.

La tendencia de baja participación se replicó en otros puntos claves, tal fue caso del Instituto Municipal de Desarrollo Social (IMDES) y el Complejo Educativo Lisandro Alvarado.

Un incidente empaña la jornada en La Salle

A pocos kilómetros, en el Colegio La Salle, la situación no fue diferente en cuanto a la participación. La coordinadora del centro de votación, quien también pidió no ser identificada, señaló a El Impulso que las dos mesas de votación, con 2.727 electores asignados, abrieron puntualmente a las 6:00 de la mañana.

No obstante, la tranquilidad de la jornada en este centro se vio abruptamente interrumpida por un incidente que puso de manifiesto la tensión que a menudo rodea a los comicios en la ciudad. El equipo reporteril de El Impulso, que se encontraba realizando su labor de cobertura con la debida autorización de la coordinadora, fue abordado por un comandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). A pesar de contar con el consentimiento para capturar imágenes, el oficial obligó a borrar el material fotográfico, lo que representa una clara violación a la libertad de prensa y un obstáculo a la labor informativa.

