COLUMNA Soliloquios de café: ¡Despierta y reacciona! Palabras del Papa Juan XXIII #27Jul

“Me pongo, y pongo a mi querida Venezuela, bajo tu protección Señor y me cubro, y la cubro con tu preciosa sangre”.

Como dijo una prestigiosa articulista, yo también estoy harto de la delincuencia que en casi todos los sentidos nos está destruyendo y digo en casi todos los sentidos porque el llamado sentido común es, “POR AHORA”, el menos común de los sentidos. La delincuencia nos está aplicando la parábola de la ranita y que, planificada, sistemática e inmisericordemente, poco a poco, nos están subyugando con un plan perverso donde todos y a cada uno caerá víctima de una u otra manera.

¿Qué está pasando con la gente de bien? Será que el miedo paralizante ha invadido el espíritu de libertad y de democracia que era la razón de vida de nuestros compatriotas, entendiéndose como Patria, mi adorada Venezuela. La gente de bien es mayoría, pero está siendo exterminada sistemáticamente por una horda salvaje implacable que está actuando, “in crecendo”, de manera continua e impune.

Los organismos a quienes compete ejecutar la seguridad constitucional y legal de los bienes y de la integridad física de los ciudadanos tienen responsabilidades plenamente definidas en el Estamento Legal venezolano.

¡Cara…! ¿Quién no ha sido víctima de la delincuencia? Mientras en el país vivamos de esperanzas, de preocuparnos y no de ocuparnos, de preguntar ¿Quién está cumpliendo con el sagrado deber de defender mis bienes y mi integridad física? Estaremos j… (No me gusta utilizar términos peyorativos) pero, ¿Hasta cuándo?

¿A cuál organismo le compete controlar a los llamados “LIMPIA VIDRIOS”?

Todo hace presumir que existe un plan diabólico que utiliza al mal con fines perversos, previamente determinados. ¿Qué pasaría si a |los delincuentes a quienes utilizan malévolamente se les educaran o capacitaran y se les restituyesen sus derechos humanos a tener un trabajo digno con una remuneración suficiente que les permita vivir con dignidad y pudiesen satisfacer sus necesidades y las de sus familias sin tener que arriesgar sus vidas, la de sus conciudadanos, y/o su libertad? Las leyes son el camino a la paz… Hora de actuar

“Un cambio en lo general requiere de un cambio en particular.”

Mahatma Gandhi.

Definía Gandhi, el alma grande de la India, el Mahatma, que había siete peligros a la virtud humana:

“Riqueza sin Trabajo”. Quienes se enriquecían sin trabajar eran denominados delincuentes. Los había comunes, miembros del crimen organizado o, simplemente delincuentes de cuello blanco. El bien siempre ha tenido métodos de defensa, por eso fueron creadas la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría de la República; el Tribunal Supremo de Justicia y los organismos policiales; al servicio del Ministerio Público. Presuntamente, en el imperio petrolero más grande del mundo se confisca el éxito, el trabajo productivo y se premia la ineficiencia y la ineficacia que sirve de nido a la pobreza.

“Placer sin Conciencia”. También era denominado inmoralidad. No sólo es el placer generado por la que se conoce como la más antigua profesión. El placer que genera la corrupción a quienes la cometen les condena por ser presumida como una violación a los Derechos Humanos ya que, los bienes mal habidos generalmente se destinan a cubrir insuficiencias de los más necesitados.

“Conocimiento sin Carácter”. En términos comparativos podría analizarse conjuntamente con las palabras del Libertador, Simón Bolívar, cuando expresó:

“El talento sin probidad es un azote”.

La anarquía ocasionada por la manipulación de las leyes causa delitos que pueden ser calificados hasta de homicidios culposos. Expropiaciones, confiscaciones, hurtos, robos y atracos… Supongo que, algunos de ellos legalizados de manera inconstitucional, se pueden catalogar como genocidios y/o Apartheid.

“Negocios sin Ética”. Las generaciones de nuestros ancestros se jactaban de que los mejores negocios se hacían con un apretón de manos y la mirada firme. Es fácilmente comprobable el enriquecimiento ilícito, perdónenme la expresión, pero… “Los números no paren”. La riqueza pronta, generalmente, tiene su origen en negocios sin ética… ilícitos.

“Ciencia sin Humanidad”. Según algunas leyendas, Albert Einstein, una vez expresó:

“No sé con qué van a pelear en la Tercera Guerra Mundial, pero después de ésta, la próxima la pelearan con arco y flecha”.

“Religión sin Sacrificio”. Es la máxima de quien pregona falsas creencias. El doble pregón del Cristo inexistente y no de aquel que cuando echó a aquellos mercaderes defendió la propiedad que su padre tenía sobre el templo o, de la interpretación, manipulada, sobre la parábola del camello y el ojo de la aguja.

“Política sin Principios” desde siempre he creído y pregonado que la política debería ser la profesión más digna de todas.

Por favor, por amor a nuestra querida patria, Venezuela, ¡Despertemos y reaccionemos!

Maximiliano Pérez Apóstol

