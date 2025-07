PulsoEmpresarial Más de 79.000 niños afianzan sus conocimientos en matemática y lengua junto a Fundación Empresas Polar 

- Publicidad -

Fundación Empresas Polar (FEP) celebró la participación de 79.115 niños de educación primaria en la edición 2025 de las Olimpíadas Recreativas de Matemática y Lengua y, como cierre oficial de la competición, premió a los 136 ganadores, cuyo talento sobresaliente destacó hasta la prueba final.

Para Empresas Polar y su fundación el propósito de estas olimpíadas es firme: asegurar que más niños y niñas tengan acceso a oportunidades de calidad en la educación que les permitan desarrollar su más alto potencial.

Este nuevo capítulo de las Olimpíadas Recreativas de Matemática y Lengua apunta en la dirección correcta: contó con la participación de 476 instituciones educativas, 23 estados de Venezuela y nueve de los medallistas clasificaron para la Olimpíada Internacional de Matemática para Primaria (Olimpri).

“Hoy no sólo celebramos el conocimiento adquirido sino también los valores que estas olimpíadas han habilitado: el pensamiento crítico, la resolución de problemas, el trabajo en equipo y la confianza en ustedes mismos”, destacó Laura Díaz, gerente de Programas Institucionales de FEP.

Hablan los ganadores

Jatnielis Urquiola, ganadora con doble medalla, premio FEP a la mejor prueba y clasificada a Olimpri, expresó que su mayor apoyo fueron Dios y su familia. Nirosky de Urquiola, madre de Jatnielis, resaltó lo motivador de la preparación. “Yo resolvía de una manera, con funciones o ecuaciones, y ella abordaba la misma respuesta, a veces en menor tiempo, con otra forma. Hay maneras creativas de encontrar una respuesta y veo que eso se fomenta mucho a través de estas pruebas”, expresó.

Luis Alberto Flores fue ganador del Premio Fundación Telefónica Movistar a la Trayectoria por su participación durante 6 años consecutivos en estas jornadas. “Cada año me he sentido mejor, demostrando más mis conocimientos, mis gustos, y practicando y aprendiendo más sobre las matemáticas y los números”, resaltó. Hizo una valiosa invitación para los futuros participantes: “que no se rindan y que confíen en ellos mismos”.

Carlos Sanchez, premiado con mención honorífica en el área de lengua, también celebró su triunfo en las olimpiadas. “Me emocioné mucho cuando me dieron la noticia de que había ganado mención honorífica”, comentó.

Todo el grupo de medallistas, desde 3er hasta 6to grado, de los estados Anzoátegui, Aragua, Carabobo, Cojedes, Distrito Capital, Falcón, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Yaracuy y Zulia también recibieron reconocimiento a su talento especial.

Aliados que lo hacen posible

El éxito de las Olimpíadas y la participación de los estudiantes fue posible gracias al valioso respaldo a la Fundación Motores por la Paz de una alianza que también incluyó a la Universidad Metropolitana, la Fundación MMG, Fundación Telefónica Movistar, Fundación Zoom, la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, Arcos Dorados de Venezuela, Iguanas Camp y Duncan.

Esta colaboración interinstitucional demuestra que la excelencia puede florecer con el apoyo, la motivación y un propósito compartido.

