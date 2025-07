VIDEO | José Gregorio Hernández: La fe que trasciende el hábito y encuentra la santidad en el servicio #28Jul

- Publicidad -

La Conferencia Episcopal Venezolana, a través de la iniciativa «Nuestros Santos para Todos» de los Amigos de la Canonización, presentó el Capítulo 3 de «El Camino a la Santidad de José Gregorio Hernández: Entre la Ciencia y la Vida Consagrada«. Este nuevo episodio explora la profunda espiritualidad del Dr. José Gregorio Hernández y sus reiterados intentos por abrazar la vida sacerdotal, los cuales, aunque no se concretaron, forjaron su camino hacia una santidad vivida en el apostolado laico.

El capítulo profundiza en la historia de un hombre que, siendo ya un médico, científico y profesor universitario de renombre en 1908, sintió un llamado inquebrantable a la vida religiosa. Con el respaldo del Arzobispo de Caracas, Monseñor Juan Bautista Castro, José Gregorio Hernández ingresó a la cartuja de Farnetta en Italia, donde adoptó el nombre de Fray Marcelo. A pesar de su devoción, su salud frágil y el rigor de la vida monástica lo obligaron a regresar a Venezuela por consejo de sus superiores.

Lejos de claudicar, el venerable volvió a intentar su vocación, ingresando al Seminario Mayor de Caracas. Fue en este periodo donde, a través del discernimiento, comprendió que su llamado divino se manifestaba en el servicio a los enfermos y en la enseñanza como laico franciscano.

Un tercer intento en 1913 lo llevó al Colegio Pío Latinoamericano en Roma, lleno de esperanza, pero la aparición de una tuberculosis pulmonar nuevamente truncó su aspiración. Sorprendentemente, José Gregorio Hernández no sucumbió a la frustración. Con una fe profunda, entendió que los designios de Dios pueden manifestarse incluso a través de un «no«, y que su verdadera vocación no residía en el altar, sino en el hospital, en el aula y en cada acto de caridad hacia el prójimo.

Este episodio subraya cómo José Gregorio Hernández, sin la sotana, se convirtió en un faro de la caridad y un ejemplo de fe incondicional. Su vida es un testimonio de que la santidad se alcanza a menudo en el cumplimiento de la misión encomendada, independientemente del camino que se haya imaginado inicialmente.

