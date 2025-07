PulsoEmpresarial Digitel lanza promoción de vacaciones que ofrece un bono con el contenido del plan, dos veces

- Publicidad -

Digitel anuncia una nueva promoción dirigida a sus clientes de telefonía móvil, con el objetivo de brindar más beneficios en esta temporada vacacional. Durante este período, todos los clientes actuales de los segmentos Personas, Negocios y Empresas, en modalidad prepago o pospago, que migren desde planes cerrados a la venta (Radicall Plus, Inteligente Plus 500 MB o Inteligente Plus 1.1 GB) hacia cualquiera de los planes Inteligente Plus de 2, 6, 12 o 30 GB, recibirán un bono equivalente al contenido del plan, dos veces.

Esta iniciativa estará vigente desde el 17 de julio hasta el 13 de octubre de 2025, ambos días inclusive.

Además, los clientes que ya cuenten con uno de los planes vigentes y realicen un cambio a un plan superior, también recibirán el bono equivalente al contenido del nuevo plan.

La bonificación se entregará dos veces: una al momento de realizar el cambio y otra en la siguiente fecha de renovación del plan. Es importante destacar que si el cliente realiza un nuevo cambio de plan antes de la fecha de renovación, perderá el segundo bono. Cada bono tendrá una vigencia de 30 días.

“En Digitel seguimos comprometidos con ofrecer a nuestros clientes opciones que les permitan disfrutar de la tecnología de forma accesible, eficiente y con el mejor valor del mercado. Esta promoción es una muestra de cómo seguimos innovando para acompañar a nuestros usuarios en su día a día, especialmente en una época tan especial como las vacaciones”, expresó Luis Bernardo Pérez, presidente de Digitel.

Los clientes podrán acceder a esta promoción a través de los Centros de Atención Digitel, Agentes Autorizados, desde la APP Digitel, Tu Cuenta Digitel o llamando al 121 o 123. Para más información, visite digitel.com.ve.

Con esta iniciativa, Digitel reafirma su liderazgo como empresa pionera en telecomunicaciones en Venezuela, ofreciendo soluciones que se adaptan a las necesidades de sus usuarios.

