VIDEO | Con música en español, DJ venezolano hizo historia al presentarse en Tomorrowland #29Jul

El DJ y productor venezolano Laureano Sánchez ha marcado un hito sin precedentes en la historia de la música electrónica al convertirse en el primer artista de su país en presentarse en el afamado festival Tomorrowland, celebrado en Bélgica.

Su actuación, el pasado 27 de julio, no solo resonó entre una multitud entusiasta, sino que también hizo historia al incluir un set completamente en español, destacando la riqueza cultural de Venezuela en uno de los escenarios más importantes del mundo.

Un sueño con ritmo venezolano

Laureano Sánchez subió al Stage House Of Fortune by JBL y deleitó a la audiencia con una innovadora mezcla de ritmos electrónicos y sonidos venezolanos. En un movimiento audaz que sorprendió y emocionó a miles, su setlist incluyó temas de artistas venezolanos tan diversos como Canserbero, Los Adolescentes y el legendario Simón Díaz. Esta fusión no solo mostró la versatilidad de Sánchez, sino que también rindió un profundo homenaje a sus raíces.

En sus propias palabras, Laureano expresó la magnitud de este logro a través de su perfil de Instagram: «Así es como queda alguien que tiene meses preparándose para este set, pero, años preparándose para este momento! Hace más de 11 años estaba empezando a hacer música electrónica en español en mi cuarto y hoy acabo de tocar en Tomorrowland y de paso llenamos la casa!»

La emoción no se detuvo ahí, pues Sánchez añadió con orgullo: «Gracias papá Dios, gracias Tomorrowland, gracias JBL, gracias Venezuela soy tan terco que toqué un set completo de música electrónica en español y fue una locura estoy seguro pero creo que es el primer set en la historia de tomorrowland completamente en español. Estén atentos que se viene CINE».

En una entrevista con @jblaudio_eu, el DJ sanantoniense manifestó su alegría: «Es un gran sueño hecho realidad. Estoy muy contento. Toqué mi nuevo álbum, es un mix entre ritmos caribeños y sonidos venezolanos. La gente se volvió loca».

De San Antonio de los Altos al escenario mundial

El camino de Laureano Sánchez, originario de San Antonio de Los Altos, Miranda, es una inspiradora historia de perseverancia y fe. Ha forjado una exitosa carrera en España, destacándose no solo por su talento y formación, incluyendo su paso por la prestigiosa academia de Martin Garrix, sino también por su profundo sentido de pertenencia.

Sánchez ha integrado consistentemente ritmos criollos en sus actuaciones en las discotecas más prestigiosas de Madrid, rindiendo homenajes a figuras icónicas como Simón Díaz y, más recientemente, popularizando el tema «La Voy a Tocar Pie» de Luis Escaray, popularizado por VHG.

Antes de su histórica presentación, Sánchez compartió su emoción en Instagram, reafirmando la materialización de un sueño largamente perseguido: «Sería mentira decir que ‘no tenía idea de que esto sucedería algún día’, más bien todo lo contrario. Obviamente sí me imaginaba y soñaba con estas cosas porque para esto uno trabaja y empieza un proyecto, para soñar en grande y perseguir ese sueño».

El logro de Laureano Sánchez en Tomorrowland no solo es un triunfo personal, sino también un reflejo del talento venezolano que traspasa fronteras, llevando la riqueza musical del país a los escenarios más relevantes del mundo y consolidando su posición como un innovador en la escena global de la música electrónica.

VIDEO | Con música en español, DJ venezolano hizo historia al presentarse en Tomorrowland #29Jul pic.twitter.com/aDQAMXStCX — Elimpulso.com (@elimpulsocom) July 29, 2025

