OPINIÓN Diarios Sanguíneos: Il Parente… (Crónica del Gen-tío o del Tío-Gen) -Parte 2- #1Ago

Día del Padre… (Danny a su Papá)

Pa…

A veces me cuesta encontrar las palabras exactas, porque hay cosas que se sienten más de lo que se pueden decir… pero hoy quiero intentarlo, porque no puedo dejar pasar este día, sin decirte lo mucho que te admiro, y lo orgullosa que estoy de ti.

Has hecho tanto en tu vida… como biólogo marino, como escritor, como persona. Y todo eso, papá, todo ese camino, esas luchas, tus logros, cada paso… me deja pensando. Me hace ver lo valioso que ha sido todo lo que has construido, lo que has vivido, y lo que sigues siendo hoy. Sé que la vida no siempre te la ha puesto fácil. Te ha dado duro a veces… pero también sé que Dios está haciendo su obra en ti. Que incluso en medio de todo, Él no te ha soltado. Has sido fuerte, más de lo que tú mismo a veces crees. Y has llegado lejos, papá. Muy lejos.

A veces pienso que ni tú mismo te das cuenta de todo lo que has logrado. Pero yo sí lo veo. Y me llena el corazón de orgullo. Porque no es solo lo que haces, sino quién eres. Tu manera de mirar el mundo, de pensarlo, de sentirlo, de escribirlo… eso es único, y es profundamente tuyo.

Quiero que estés orgulloso de ti, papá. Porque yo ya lo estoy. Muchísimo.

Te amo con el alma.

Tu hija. D. F de H.