OPINIÓN ¿Qué es arte? #1Ago

Algunas personas piensan que hacer ARTE con chatarra, pedazos de muebles viejos, no es arte, como la obra de Louise Nevelson (1889-1988) es el resultado de la creación de algo nuevo, ella tiene su desarrollo y, por eso, tiene un gran valor. Si alguien ensambla podemos pensar que está haciendo arte, pero no es así. En muchos casos, son imitaciones o copias… Kurt Schwitters (1887-1948) tomaba tickets de metro, botones, pedazos de telas, llaves oxidadas, cartas y otros objetos y le cambiaba su funcionalidad para convertirlos en armonía y texturas, tenía, así, de esa manera, otra lectura y se convertía en una obra de arte. Es un proceso de desarrollo, en la cual, los artistas que lo han hecho, es el resultado de pensar, reflexionar como en el caso de los artistas que utilizaron el «Collage» como Picasso (1881-1973) y George Braque(1882-1965). Duchamp y la relación con el surrealismo y el dadaísmo, que tomó el psicoanálisis como inspiración e interpretar lo onírico, que se documentaron y plasmaron sueños para convertirlos en pintura o escultura como Magritte o Dalí. A veces ,se piensa que hacer arte son rayas sin sentido, pensando que hacemos arte abstracto, el arte abstracto geométrico tiene su origen, su explicación, es una evolución que fue dada a partir de Paul Cezanne (1839-1906)que dijo: que todo se reduce: «Al cubo, cono y cilindro».

Picasso desarrolló esa idea como en la obra «Les demoiselles d’Avignon» (1907), así nació el cubismo, el desarrollo de la obra de Mondrian, Malewich , hasta llegar al cinetismo y a la obra de Jesús Rafael Soto y Carlos Cruz Diez y otros creadores; hay otro camino desarrollado a partir de Kandinsky, otro artista como Marcel Duchamp ( 1887-1968) que ensambló y que mostró el urinario llamado «La Fuente » 1917, lo firmó como R. Mutt, son los Ready‐ Made, pero en realidad es la sociedad que lo convirtió en arte, para Duchamp eran «cosas», eran críticas, era cuestionamiento que dejó como testimonio de un momento crítico de una sociedad conflictiva.

Hay otros artistas que chorrean pintura como Jackson Pollock (1912-1956) pero en este artista, siempre hay una explicación y el apoyo del Estado norteamericano al desarrollo y divulgación de una obra que demostrara gran libertad rompiéndolo con los cánones europeos e influencias de la «Escuela de París», y, así, se formó La escuela de «Nueva York » donde nació el expresionismo abstracto, no podemos imitar a los otros, podemos estudiarlo y desarrollar ideas nuevas a partir de lo ya visto, a veces, queremos ser uno nuevo mostrando como la «Comedian» de Maurice Cattelan,1960, una banana pegada en una pared obra vendida por miles de dólares y saboreada por algunos espectadores que se comieron la banana…, y que nos recuerda, también, a la obra de Piero Manzoni(1933-1963) que hizo latas llenas de excremento y que después un amigo dijo: «que lo que había dentro era yeso», pero los coleccionistas no iban abrir las latas para comprobar, pero las vendió como «Merde del artista».

Hay muchas historias en el arte, es arte de provocación o es un capricho e irreverencia, a veces, como un estudio sociológico, contra otra tendencia pictórica y cultural, contra la sociedad. Invita a la reflexión ¿Qué es arte?, si una caja de jabón en el abasto o una caja de jabón hecha en serigrafía por Andy Warhol (1928-1987) mostrada en un museo, sus obras repleta de referencias del consumismo de la vida moderna como es: la imagen de botellas de Coca-Cola o el retrato de Marilyn Monroe realizada en impresiones serigráficas. Saturar, modificar, quitarle la funcionalidad al objeto; convertirlo en un icono, uno como artista tiene que ver e investigar, autoanalizar, leer, para desarrollar una idea que ,a veces, es puro concepto y, así, nace el Arte Conceptual, a partir de allí, es así, cómo puede dar una nueva visión, un nuevo concepto, es donde está el estudio y la relación para desarrollar una propuesta plástica. Cuando analizamos las obras de muchos artistas vemos que hay una evolución y una continuidad en una idea que está dentro de cada persona y de cada artista, de cada creador, es a partir de allí que realizamos una obra, no imitando a los demás, cada artista es resultado en su tiempo, es la respuesta de una búsqueda como digo la antropóloga Margaret Mead (1901-1978): «Es arte lo que la sociedad acepta como arte», pero no siempre es verdad, frase atribuida a ella. Porque a veces hay figuras, construcciones, colores ensamblados de tal manera que no tienen nada que ver con el arte.

Entonces está la pregunta:

¿Qué es arte?, Es lo que el sistema dice que es arte o es el resultado de una investigación como manifestación de cada ser, de cada creador. Es por eso que una reflexión sobre lo que es arte, difícil, a veces, responder, pero es verdad cada época tiene un arte que se adelanta y que expresa una realidad propia de cada creador y forma parte del auténtico ARTE, con mayúscula.

Esteban Castillo

