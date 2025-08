VIDEO | La vida de la Madre Carmen Rendiles inspira a los venezolanos en su camino a la santidad #4Ago

- Publicidad -

El esfuerzo, la responsabilidad y la dedicación de la Madre Carmen Rendiles son destacados en el tercer capítulo de una serie de videos producida por la Arquidiócesis de Caracas, bajo el título «El Camino a la Santidad«. La producción, que busca inspirar a los fieles a seguir el ejemplo de los santos venezolanos, se centra en la vida de la Venerable Sierva de Dios y su recorrido para cumplir su vocación religiosa.

El capítulo, titulado «Una Novicia Fuerte y Alegre«, resalta los primeros años de Carmen Rendiles como catequista y su decisión de dedicar su vida a Dios. Bajo la guía del Padre Felipe de Jesús Rodríguez, un sacerdote jesuita, la joven Carmen tocó sin éxito las puertas de varias congregaciones, pero su determinación no flaqueó. En 1927, fue finalmente aceptada por las Siervas de Jesús del Santísimo Sacramento, iniciando su formación bajo el nombre de María Carmen.

- Publicidad -

Lea también: VIDEO | Madre Carmen Rendiles: La historia de una vocación sin límites desde su infancia

El video no oculta los desafíos que enfrentó la futura beata. A pesar de haber nacido sin un brazo, no se eximió de las labores cotidianas del noviciado. Enfrentó dudas y miedos, pero nunca se rindió. Su resiliencia se puso a prueba de manera particular durante el gobierno del General Juan Vicente Gómez, cuando su hermano fue arrestado en una redada de estudiantes. Sin embargo, su fe se mantuvo firme. En un acto de profunda fe, ofreció a Dios continuar su formación religiosa con alegría, una promesa que cumplió con un espíritu jovial, combinando sus oraciones con bromas y su afición por la carpintería, construyendo muebles con viejos guacales.

Lea también: Madre Carmen Rendiles: Conozca los dos milagros aprobados por El Vaticano para su canonización

En 1932, la Madre Carmen cumplió un sueño al vivir y compartir en la casa madre de su congregación en Toulouse, Francia. A su regreso a Caracas, se entregó a su pasión: la catequesis. Su fortaleza y alegría admiraron a la madre superiora, quien la describió como una mujer «valiente, alegre y comprometida«.

La serie de videos, «El Camino a la Santidad«, es una iniciativa de la Conferencia Episcopal Venezolana y los «Amigos de la Canonización«, y busca resaltar la vida de la Madre Carmen Rendiles y del beato José Gregorio Hernández, presentándolos como «nuestros santos para todos».

VIDEO | La vida de la Madre Carmen Rendiles inspira a los venezolanos en su camino a la santidad #4Ago pic.twitter.com/bncfdLWjpK — Elimpulso.com (@elimpulsocom) August 4, 2025

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí