OPINIÓN Llegó la hora del Juicio -Parte II- #5Ago

- Publicidad -

«El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento” 2P 3:9

Hablando del Juicio de Dios y su llegada concluimos, que su obra de amor y misericordia es tan justa, perfecta y veraz que siempre da la oportunidad al ser humano que sea salvo. Cuando en el libro APOCALIPSIS dice que “la hora de su juicio ha llegado” está diciéndole al humano que tiene la oportunidad de salvarse a pesar de todo lo malo, lo sanguinario o lo hipócrita que ha sido. ¿Qué juicio llevado por los entes de justicia gubernamentales van a dar esa oportunidad? ¡NINGUNO! Con ello, Dios está confirmando y suplicando a los seres humanos que el TIEMPO de GRACIA todavía está abierto. Y el mundo de la cristiandad para nada se ocupa de llevar éstas “Buenas nuevas de salvación a su feligresía”.

- Publicidad -

Cuando Noé, su familia y los habitantes de esas regiones terminaron de construir el ARCA no había caído nunca una gota de lluvia en esa región. No se conocía la lluvia por cuanto el verdor de las plantas lo daba solamente un rocío que cubría todo el planeta. “porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, … sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra» Entendemos que LAS SAGRADAS ESCRITURAS precisan que el tiempo empleado por Noé para su construcción fueron 120 años lo que representó el tiempo de gracia. Era el tiempo que Dios en su infinita misericordia concede, esperando que muchos se convirtieran para salvarlos. Ello representó el período de GRACIA de Dios para la humanidad. Siempre tuvo el interés que más gente se uniera a Noé y entrará en el ARCA y se salvará, pero solo un remanente extremadamente escaso obedeció lo que Dios había propuesto.

Entendemos entonces, que hoy día cuando DIOS en APOCALIPSIS señala que el tiempo del juicio está en marcha es el momento para acercarnos más a ÉL y su PALABRA para que nos guíe por el CAMINO correcto. “Jesús dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí» Juan 14:6. CRISTO es el camino que conecta la tierra con el cielo. Y se encuentra en la Santa Biblia, guía segura para encontrar la salvación. El juicio que ha llegado, que está en marcha, que Dios y sus santos ángeles llevan a cabo, como lo enseña APOCALIPSIS 14:7 va de la mano con el texto que no tiene desperdicio y que pone muy claro la voluntad de Dios «El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento» 2P 3:9.

Amigos, si el cristiano o cualquiera agudiza su vista espiritual y su entendimiento, entendería que cuando Dios espera que todos procedan al arrepentimiento es porque les ama aún con sus defectos. Que quiere salvarnos del pecado, pero no puede salvarnos en pecado. Él espera que ello suceda en muchos y sean salvos. “Arrepentimiento” viene del literal griego Gr. “Metanoia” la cual aclara que la promesa de Dios en cuanto al regreso de Cristo se cumplirá con certeza. Y Dios no está dispuesto a cerrar la puerta de la salvación mientras haya esperanza de que se arrepienta algún pecador por y para ello es que “el juicio ha llegado” Pero son promesas con condición ¿Cómo les parece?

¡Hasta el próximo artículo Dios mediante! Seguiremos sobre el tema

William Amaro Gutiérrez

[email protected]

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí