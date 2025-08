OPINIÓN Se Busca un Emprendedor: Coaching para el éxito -XXIX- #5Ago

- Publicidad -

“El coaching consiste en liberar el potencial de una persona para maximizar su propio desempeño. No se trata de enseñarles, sino de ayudarles a aprender”.

John Whitmore, pionero del coaching moderno y autor de Coaching for Performance

- Publicidad -

Este enfoque parte de una premisa poderosa: el potencial ya está dentro de ti, y el papel del coach es ayudarte a verlo, confiar en él y ponerlo en acción.

En un mundo donde la presión por alcanzar metas es constante, muchas personas caen en la trampa de esforzarse al límite por resultados externos, sin preguntarse si están siendo fieles a sí mismas. Sin embargo, cada vez más emprendedores, líderes y profesionales descubren que el verdadero cambio —y éxito— no nace de correr detrás de objetivos, sino de aprender a ser la mejor versión de uno mismo. En este contexto, el coaching se presenta como un programa transformador que funciona para cualquiera que esté dispuesto a comprometerse

Contrario a lo que muchos piensan, el coaching no es un método para presionar al individuo a ser más productivo o a trabajar más duro. No se enfoca en exprimir resultados, sino en invitar a la persona a vivir con mayor consciencia, autenticidad y alineación con sus verdaderas capacidades.

No importa tu edad, profesión, historia o nivel educativo. El coaching no es exclusivo de líderes o empresarios. Es un camino que puede recorrer cualquier persona dispuesta a comprometerse con su crecimiento personal, profesional y emprendedor.

Eso sí, el coaching no es magia ni atajos. Requiere honestidad, autoconocimiento, apertura al cambio y, sobre todo, una profunda disposición a trabajar en uno mismo. El verdadero esfuerzo no está en hacer más, sino en desaprender patrones limitantes y construir hábitos alineados con tus valores y propósito.

Como señala Marcia Reynolds, presidenta de la International Coach Federation (ICF):

“El coaching no transforma lo que haces, transforma quién eres. Y cuando tú cambias, tu vida entera se transforma”.

Una de las grandes contribuciones del coaching es ayudar a las personas a reconocer sus dones naturales, esos talentos que muchas veces pasan desapercibidos por haber sido subestimados o por no encajar en moldes tradicionales.

Un buen coach te guía a descubrir:

Qué se te da bien de forma natural

Qué disfrutas hacer con fluidez

Qué cualidades te reconocen los demás

Cómo convertir tus talentos en fortalezas para alcanzar tus metas

Este proceso no solo aumenta la confianza en uno mismo, sino que permite diseñar una vida profesional y personal basada en el disfrute, el propósito y la autenticidad. Ya no se trata de perseguir logros para sentirse valioso, sino de reconocer el valor propio y desde ahí, crear resultados extraordinarios.

Uno de los mayores beneficios del coaching es que te devuelve el poder sobre tu propia vida. Muchas personas viven atrapadas en expectativas ajenas, rutinas impuestas o metas que ya no les motivan. El coaching ayuda a reconectar con la esencia, replantear el camino y actuar desde el centro personal, no desde la presión externa.

Como dice Tony Robbins, coach reconocido a nivel mundial:

“El mayor regalo que puedes darte a ti mismo es invertir en ti. El crecimiento personal es la clave para lograr todo lo que deseas, y la mejor inversión siempre será trabajar en ti mismo”.

Este trabajo no solo impacta tus resultados profesionales, sino tu bienestar emocional, tus relaciones, tu salud y tu sentido de plenitud.

Definitivamente, el coaching funciona porque no impone, sino que revela. No obliga, sino que acompaña. Y no solo cambia tu forma de actuar, sino que transforma tu manera de vivir. Para aquellos que se atreven a iniciar este camino, los frutos son abundantes: claridad, energía, confianza, propósito y autenticidad.

Trabajar en uno mismo, con la guía adecuada, es posiblemente la experiencia más gratificante que se puede vivir. Porque cuando descubres quién eres en verdad, y te permites vivir desde ahí, todo lo demás —éxito, abundancia, conexiones, impacto— llega como una consecuencia natural. El coaching no solo te ayuda a lograr metas: te ayuda a convertirte en la persona capaz de crearlas. Y ese, sin duda, es el verdadero triunfo.

Continuará…

Italo Olivo

www.iolivo.com

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí