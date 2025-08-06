Buscar
Barquisimeto: Inaugurados los XIX Juegos Deportivos Nacionales Estudiantiles 2025 #6Ago

El Domo Bolivariano de Barquisimeto se convirtió en el epicentro del deporte escolar en Venezuela con la inauguración oficial de los XIX Juegos Deportivos Nacionales Estudiantiles Venezuela 2025. El evento reunió a miles de atletas de todo el país, marcado por el fomento del talento deportivo nacional.

La ceremonia contó con la presencia de figuras del ámbito gubernamental y deportivo, así como con la participación de autoridades locales, representantes militares y, lo más importante, los deportistas, entrenadores y jueces que protagonizarán esta competencia.

Tras el desfile de las delegaciones de cada estado, la emotiva ceremonia del encendido del pebetero, y la juramentación de los atletas, jueces y entrenadores, la jornada continuó con vibrantes actos culturales. Estos espectáculos, llenos de música, luces y colores, sirvieron de preámbulo para el inicio de las competencias.

Lea también: FOTOS | Más de 100 mil estudiantes larenses se alistan para los Juegos Deportivos Nacionales 2025

El evento destacó la importancia de invertir en el talento deportivo juvenil. Uno de los ministros presentes resaltó la necesidad de apoyar a los jóvenes para que «culminen sus estudios y a su vez que exploten sus capacidades y condiciones deportivas, que den pie a consolidar victorias nacionales e internacionales«.

Por su parte, el gobernador del estado Lara, Luis Reyes Reyes, celebró el compromiso con el desarrollo del deporte en el país. El mandatario regional destacó que el evento es un testimonio del trabajo arduo y la perseverancia de los atletas, jueces y entrenadores.

«Valoramos la disciplina y perseverancia de cada atleta; hoy estamos siendo testigos de un evento histórico que reúne a más de 9 mil personas incluyendo jueces y entrenadores«, expresó el gobernador.

Con esta inauguración, los XIX Juegos Deportivos Nacionales Estudiantiles 2025 no solo buscan coronar a los mejores atletas, sino también inspirar a la próxima generación de deportistas venezolanos.

