Con 25 años de vigencia de la Ley de Puerto Libre: Los Gremios de Nueva Esparta piden agregar reformas #6Ago

El próximo 13 de agosto se cumplirán 25 años de la promulgación de la Ley de Puerto Libre de Margarita, y pese a reconocer sus méritos, los empresarios de Nueva Esparta claman por una reforma.

En efecto, la Ley de Puerto Libre es un instrumento jurídico aprobado durante el año 2000. La idea detrás de la legislación era incentivar la actividad portuaria de Margarita y Coche, mediante reducciones fiscales y otros beneficios aduaneros.

“Estaremos en un ambiente de celebración el próximo 13 de agosto en el Hotel Unik de Margarita. Haremos un evento y vendrán las cúpulas empresariales de Caracas y otras regiones. Igualmente, asistirán miembros del gobierno nacional. El objetivo es conmemorar la promulgación de la Ley de Puerto Libre. No obstante, también queremos plantear las reformas que pudieran hacerle”, dijo Raquel Uribe, presidenta de Fedecámaras radio.

La dirigente gremial indicó que la propuesta implica reducir cobros que entorpecen la actividad comercial. Un ejemplo serían las tarifas que cobran las líneas aéreas por los equipajes en los vuelos que conectan la isla con el resto de Venezuela. Por lo tanto, los gremialistas de Nueva Esparta se han reunido con representantes aduaneros, aeroportuarios y con las autoridades civiles para dar a conocer sus propuestas.

Pese a todo, Uribe no dejó de reconocer los éxitos que se han alcanzado a favor del desarrollo de la entidad insular y dio un repaso de los éxitos recientes para la economía del estado. “Se han concretado inversiones para proyectos inmobiliarios. Hay un proyecto hotelero en Macanao. Se ha concretado, con inversión china, la instalación de una planta de ensamblaje de vehículos chinos. También hay inversiones grandes para recuperar el puesto de cruceros de Juan Griego”.

