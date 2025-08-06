El Ministerio Público activa nuevos canales para denunciar maltrato animal en Venezuela #6Ago

- Publicidad -

El Ministerio Público anunció la activación de nuevos canales para que la ciudadanía pueda denunciar casos de maltrato animal en todo el territorio nacional. Esta medida busca fortalecer la protección de las mascotas y animales vulnerables, respondiendo a una creciente demanda social por la defensa de sus derechos.

El anuncio se realizó a través de la cuenta de Instagram del organismo, bajo la dirección del fiscal general Tarek William Saab, donde se detallan los distintos mecanismos a disposición de los ciudadanos. Entre las nuevas opciones se incluyen:

- Publicidad -

Lea también: Ministerio Público sancionará el maltrato animal con penas de hasta seis años de cárcel

Atención presencial: Las denuncias pueden ser presentadas directamente en las unidades de atención a la víctima y en las fiscalías superiores de cada estado. También se puede acudir ante los fiscales adscritos a la Dirección de Defensa Integral del Ambiente y Delito Ambiental.

Las denuncias pueden ser presentadas directamente en las unidades de atención a la víctima y en las fiscalías superiores de cada estado. También se puede acudir ante los fiscales adscritos a la Dirección de Defensa Integral del Ambiente y Delito Ambiental. Línea telefónica: La línea gratuita 0800-FISCA-00 (0800-3472200) está habilitada para recibir reportes de manera confidencial y expedita.

La línea gratuita está habilitada para recibir reportes de manera confidencial y expedita. Redes sociales: Los canales digitales del Ministerio Público están ahora disponibles para recibir denuncias, facilitando el proceso para aquellos que prefieren esta vía.

Lea también: Maltrato animal en Venezuela: Un flagelo que clama por justicia

Esta iniciativa institucional, según la publicación, se enmarca en un contexto de mayor visibilidad para la protección animal en Venezuela, impulsado por el trabajo de activistas y organizaciones que han presionado por la adopción de medidas más contundentes contra la crueldad.

La campaña busca no solo recibir denuncias, sino también generar conciencia sobre la importancia de tratar a los animales con respeto y dignidad.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí