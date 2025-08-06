FOTOS | Caos en la avenida Venezuela: Huecos y malos olores ponen en riesgo a conductores y peatones #6Ago

- Publicidad -

Un tramo crítico de la Avenida Venezuela en Barquisimeto, específicamente entre la calle 30 y la calle 33 en sentido oeste-este, se ha convertido en una trampa vial para miles de conductores. La vía, una de las arterias principales de la ciudad, se encuentra en un estado deplorable, marcada por un deterioro severo que pone en riesgo la seguridad de quienes la transitan diariamente.

La situación es alarmante. El tramo mencionado está plegado de baches y huecos de gran profundidad, lo que obliga a los conductores de transporte público y vehículos particulares a realizar maniobras peligrosas para evadir los obstáculos. Los daños mecánicos son una queja recurrente entre los afectados, quienes denuncian que el tramo es prácticamente intransitable.

Además del peligro para los vehículos, la zona presenta un grave problema de salubridad. Un mal olor persistente se extiende por el ambiente, sumándose a las malas condiciones de la infraestructura y generando preocupación entre los vecinos y comerciantes de la zona.

Este segmento de la avenida Venezuela es fundamental para el desplazamiento de los barquisimetanos, siendo una ruta clave para el transporte público. La falta de mantenimiento han transformado un tramo vital de la ciudad en un foco de riesgo y frustración.

La comunidad hace un llamado a los entes gubernamentales para que se tomen medidas inmediatas y se garantice la rehabilitación de la vía antes de que la situación cause una tragedia.

