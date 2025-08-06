¡Regreso a casa! La Serie del Caribe 2026 se jugará en la Gran Caracas #6Ago

- Publicidad -

La Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) y la Liga Venezolana de Béisbol Profesional confirmó que la 68ª edición de la Serie del Caribe se celebrará en la Gran Caracas en el año 2026.

Esta será la decimosexta vez que Venezuela acoge el prestigioso torneo de béisbol invernal, consolidando su legado como uno de los anfitriones más recurrentes del certamen. La decisión se tomó durante la más reciente Asamblea de Presidentes de la CBPC.

Siete décadas como anfitrión

La relación de Venezuela con la Serie del Caribe se remonta a los orígenes del torneo. Como uno de los países fundadores de la CBPC, la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) ha organizado el evento en distintas épocas y ciudades. La primera etapa del torneo vio a Caracas como sede en 1951, 1955 y 1959, con los juegos disputados en el Estadio Universitario.

Más tarde, en 1970, el torneo regresó a Caracas y trajo consigo un hito histórico para el país: los Navegantes del Magallanes se coronaron campeones, marcando el primer título para Venezuela en su propia casa. A esta edición le siguieron otras en 1973, 1977 y 1983, todas celebradas en la capital.

La sede del torneo se expandió a otras ciudades venezolanas en años posteriores. Maracaibo fue la anfitriona en 1986, mientras que Puerto La Cruz albergó las ediciones de 1994 y 1998. Ya en el siglo XXI, Caracas volvió a recibir la Serie del Caribe en 2002. En 2006, la sede se dividió entre Maracay y Valencia, donde los Leones del Caracas lograron el segundo campeonato para un equipo local, y de manera invicta.

En el año 2010, el torneo llegó a Isla Margarita, una sede que se repetiría en 2014. Esta última edición es particularmente notable, ya que marcó el inicio de la etapa de equipos invitados a la competición, ampliando el alcance y la emoción del evento.

