VIDEO | Concejal José Monasterio: Barquisimeto afronta «graves» problemas de servicios públicos, vialidad y salud  #6Ago 

- Publicidad -

El concejal del municipio Iribarren, José Monasterio, ha evaluado la situación actual de Barquisimeto y ha calificado las condiciones de la ciudad como «bastante graves», destacando especialmente los problemas de vialidad, recolección de basura y otros servicios públicos esenciales. El concejal hizo estas declaraciones en una entrevista con El Impulso, donde expuso sus planes de trabajo para la nueva gestión municipal.

Monasterio enfatizó la necesidad de un trabajo coordinado entre el Concejo Municipal, la gobernación y el gobierno nacional para abordar las principales preocupaciones de los ciudadanos. «Esta nueva gestión debe enfocarse en trabajar en conjunto para resolver el tema importante del agua, los problemas de salud y arreglar las calles», declaró.

- Publicidad -

El concejal se comprometió a ejercer una labor de «vigilancia» constante sobre estas áreas críticas. Subrayó que su equipo propondrá proyectos al alcalde Yanys Agüero con el objetivo de integrar sus planes y trabajar «de la mano» para generar beneficios para toda la sociedad.

Entre las prioridades de su agenda, Monasterio destacó:

Vialidad: Calificó la situación de las calles de Barquisimeto, plagadas de huecos, como un problema «demasiado urgente» que requiere atención inmediata. Se comprometió a estar vigilante para que el trabajo de reparación se cumpla.

Educación y Tecnología: Propuso apoyar a las comunidades, escuelas y caseríos con acceso a internet. Monasterio afirmó que es vital «apostar a la formación y a la educación» y que se compromete a «echarle una mano» a este sector desde el Concejo Municipal.

Espacios Públicos y Cultura: El concejal manifestó su intención de recuperar y embellecer la ciudad, recuperando el ornato de plazas y escuelas, para ofrecer «espacios importantes para la juventud».

Emprendimiento y Economía: Monasterio hizo hincapié en que el emprendimiento, la empresa y el comercio son el «motor de desarrollo» de Barquisimeto. Aseguró que apoyará activamente a músicos, artistas y emprendedores para fortalecer la economía local.

El concejal concluyó recordando que su campaña electoral estuvo marcada por un recorrido exhaustivo por los barrios y comunidades de la ciudad, y que esta cercanía con la gente se mantendrá durante su gestión para escuchar y solventar los problemas de los ciudadanos.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí